沒繫安全帶被罰3000元 車主用「哆啦Aa夢」翻盤獲撤罰

台中市陳姓車主去年駕駛休旅車行經國道一號時，被拍到未繫安全帶，遭開罰3000元，但陳辯稱，安全帶有裝「哆啦A夢」護套，若沒繫安全帶，照片的B柱與他左肩處會有藍白色的護套，因照片中無，可證明有繫。台中地院行政法庭審理後，認定警方告發相片，無法證明陳違法，判撤罰。

判決指出，陳姓車主在去年6月10日下午，駕駛名下的休旅車行經國道一號南下168公里（豐原入口）時，遭國道警察第三大隊的警員以攝影機蒐證，指陳沒有繫安全帶，依法告發，台中市交通事件裁決處開罰3000元。不過陳收到罰單後，認為罰單的告發相片不清晰，向台中地院行政法庭提起行政訴訟。

陳姓車主主張，警方寄發的照片，難以辨識駕駛座及右前座是否有人，以及是否繫上安全帶，經警方調整後的照片能判別駕駛座上有人，並且左肩至胸口處有明顯粗條狀陰影，因有安全帶護套，所以能判斷安全帶是有繫上，因為該輛休旅車黏有「哆啦A夢」款的藍色安全帶護照，若無繫上安全帶，休旅車B柱位置，應能明顯看到懸掛空中的護套，但從警方給予的照片上並無法目視。

台中地院行政法庭認為，交通裁罰爭訟案件，屬於國家行使處罰高權的結果，既然是處罰人民，而與刑事罰類似，當事人並無協力義務，或責任以自證己罪或自證無違規事實，且適用「無罪推定」及「疑則無罪」原則，且其證明程度，至少應達到「幾近於真實的蓋然性」（蓋然率99.8％以上，或稱真實確信的蓋然性），才可說已盡舉證之責。