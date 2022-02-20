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台中婦行竊辯稱「吃藥昏沉」 法官用1證據打臉判拘

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓婦人涉嫌礙去年間在西屯區寶雅生活館，偷走3罐皮膚藥膏，店家發現失竊後報警，警方透過監視器，循線查獲陳婦到案，陳辯稱，因有服用憂鬱症、安眠藥物，精神狀況不清楚，否認犯行，台中地院審理時，根據監視器畫面，認定陳婦行竊時的犯行、樣態，與常人無異，看不出有服用藥物，精神不佳狀況，依竊盜罪判拘役40天。

判決指出，53歲陳姓婦人去年10月10日下午前往台中市西屯區寶雅生活館，涉嫌將1罐價值750元的皮膚藥膏藏在自己隨身的側背包內，僅結帳其他商品後，就騎機車離開，隔天陳婦食髓知味，再利用相同方式，行竊兩罐總價1500元的藥膏，並將外包裝拆除後，任意棄置，沒有結帳就步出店外，店家發現後，報警查辦。

警方根據店內監視器，循線查獲陳姓婦人到案，但陳婦辯稱，對於過程都沒有印象，因有服用憂鬱症藥，還有神經內、外科的藥、安眠藥，晚上睡前服用後，早上睡醒後到下午都會想睡，整天都昏昏沉沉，精神狀態不清楚。

台中地院審理時，根據陳婦在店內行竊時的監視器，認為陳婦在行竊時，有拿取商品放入購物籃、結帳其他商品的動作，與一般常人購物無異，難認陳婦有何精神昏沉之狀況。

另外，陳婦更知到走到所竊商品貨架後方，再將商品放入隨身背包，及將所竊商品外包裝塑膠包膜撕下，顯然刻意避免遭人察覺，可見陳婦是在有意識的狀況下犯下此案，認定婦人辯稱因服藥，而整天昏沉是卸責之詞，依竊盜罪判拘役40天，得易科4萬元，可上訴。

台中市陳姓婦人涉嫌在去年間到美妝店偷皮膚藥，否認犯行辯稱吃藥導致，台中地院審結，依竊盜罪判拘役。圖中人物與新聞無關。本報資料照片
台中市陳姓婦人涉嫌在去年間到美妝店偷皮膚藥，否認犯行辯稱吃藥導致，台中地院審結，依竊盜罪判拘役。圖中人物與新聞無關。本報資料照片

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