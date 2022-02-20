信義威秀影城火災提告求償 二審判漢堡王免賠

台北信義威秀先前發生火災，消防鑑定起火處在漢堡王，威秀影城向漢堡王求償新台幣1337萬多元。一審認無法證明漢堡王有疏失造成火災，判免賠。二審日前駁回上訴，還可上訴。

全案緣於，台北巿信義威秀民國106年3月29日傳出火警，造成國片「目擊者」首映中斷，現場疏散近千人，所幸未釀傷亡。台北市消防局事後鑑定認為，起火點發生在2樓美食街的漢堡王，威秀影城股份有限公司因而提告，向漢堡王求償1337萬多元。

威秀影城主張，漢堡王本應發揮監督義務，卻有過失未令員工謹慎用火，導致油炸食物時，因油炸鍋產生火星，點燃排油煙管內堆積油垢引發火災，造成威秀的設備與裝潢嚴重毀損，須進行後續維修、重新裝潢以及退票給消費者，也不能向其他櫃位收租等。

漢堡王則提出中央大學化工系教授陳郁文專家意見書，指稱消防局鑑定報告有些錯誤；陳郁文也到一審台北地院證稱，油炸鍋距離排油煙管有100公尺，油煙管內溫度一定比油鍋溫度低，不可能起火。

一審採信陳郁文所述等，認定無法證明漢堡王有疏失造成火災，認定威秀求償無理由，判漢堡王免賠。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，日前認定原審判決並無違誤，駁回上訴，仍判漢堡王免賠。全案還可上訴。