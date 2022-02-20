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國道1號車禍3死 BMW撞上五楊高架橋墩嚴重變形成廢鐵

開視訊會才知被同事封鎖 氣炸丟熱咖啡砸人罵髒話遭訴

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市王姓男子是某人壽公司員工，他與另名同公司的同事早有嫌隙，去年因疫情開視訊會議時，發現遭同事封鎖臉書，導致無法順利連結，觀看視訊會議，氣得找同事理論，還丟手上的熱咖啡到同事身上，辱罵五字經。他同事被熱咖啡燙傷臉，告他傷害，台中地院審結，依公然侮辱、傷害判拘役20天，得易科。

判決指出，王姓男子是壽險公司員工，在沙鹿區的通訊處服務，但他與另名同事，因工作關係，早有嫌隙，去年6月17日因公司因應疫情，舉辦視訊會議，並由與王有嫌隙的同事，以臉書直播傳送畫面，但王無法順利連結臉書，觀看視訊畫面，王因此質疑，遭該名同事封鎖。

同日上午10時許，王以紙杯裝著熱咖啡，跑到該名同事的辦公室理論，雙方口角後，王心生不滿，將手上的熱咖啡砸向同事，導致熱咖啡噴濺，噴到同事臉上，造成同事左臉頰受傷，王還在辦公室內辱罵「哭爸」與五字經髒話，尷尬一幕都被現場其他同事目擊。

該名同事向清水警分局提出傷害、公然侮辱告訴，全案經通知王到案後，王承認犯行，台中地院審理後，認為王已承認涉案，全案依傷害、公然侮辱罪，判拘役20天，得易科2萬元，可上訴。

台中市王姓男子與同事有嫌隙，去年間涉嫌對同事潑灑熱咖啡，辱罵髒話，台中地院判他拘役20天。圖／報系資料照
台中市王姓男子與同事有嫌隙，去年間涉嫌對同事潑灑熱咖啡，辱罵髒話，台中地院判他拘役20天。圖／報系資料照

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