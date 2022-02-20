傳播妹作陪 大叔酒後毛手毛腳被判緩刑

彰化縣張姓男子去年初在台中市北區某KTV喝酒時，透過經紀公司指名一名女子作陪，在包廂內涉嫌對女子，環抱、親吻背部，遭女子撥開後，繼續環抱女子、撫摸胸部，最後還以手企圖撫摸張下體，女子逃離包廂後報警。台中地院審酌，張與女子達成和解，全案依強制猥褻罪，判7月徒刑，緩刑2年。

判決指出，彰化縣張姓男子（38歲）涉嫌在去年3月凌晨3時許，在台中市北區某KTV包廂唱歌，期間找來經紀公司指名一名女子作陪，張要女子坐在身旁，張酒後為逞私慾，撫摸、親吻女子背部多次，女子以手撥開張雙手，並嗆聲「不要再抱我、親我、摸胸部」。

但張不理會，繼續犯行，甚至企圖撫摸女子下體，女子氣得起身離開包廂，並報警處理。警方調閱監視器，並根據女子與經紀公司的通訊軟體截圖、女子證述、張的供詞等證據，認定張涉嫌強制猥褻，依法送辦。