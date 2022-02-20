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紅線違停遭罰提行政訴訟 法官建議違規人熟讀交通法規

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣方姓男子將汽車停在屏東市崇勝二街與崇勝三街口，遭警方舉發在禁止臨時停車處停車，開罰900元、汽車拖吊費1千元，不服一事兩罰，提起行政訴訟。屏東地院法官審理認為，紅線禁止停車是常識，拖吊費非罰鍰，若對交通法規不清楚，建議重新熟讀法規，駁回上訴。

判決指出，方姓男子在2021年7月某日晚間，將車輛停放在屏東市崇勝二街與崇勝三街口，因在禁止臨時停車處停車，遭警方製單舉發。方不滿遭開罰，提起行政訴訟，方提告主張，汽車停放地點未妨害交通，且警方將車輛拖吊又處以罰鍰，違反一事不二罰原則，況處罰條例中沒有明文規定車輛停放紅線上應予以處罰條文，聲明原處分撤銷。

判決指出，方稱沒有影響交通。但經查，方的車輛輪胎都是在紅線外，整體車身占據道路面積一半，道路本來就是通行而不是用來停車，車輛停放也會遮蔽部分視線，造成行車視線死角。且車輛占據道路一半，車輛雖尚能通過，但需要特地繞開，非順暢通行，既然需要繞開就表示對交通已產生影響。方的辯解只是為一己之私所為，不可採。

判決指出，方辯稱收拖吊費又處罰鍰，違反一事不二罰。但經查，拖吊費與罰鍰既然名稱上就已經不同，當然就是不同東西，一個是違規停車的處罰，另一個是幫忙移車的費用（不是處罰），拖吊費既非處罰，當然就更沒有一事不二罰的情況。

方辯稱處法條例沒有明文規定車輛停放紅線應予處罰條文。判決指出，道路交通管理處罰條例第56條第1項第1款就已規定汽車駕駛人在禁止臨時停車處所停車，所謂禁止臨時停車處所，依照處罰條例第4條第3項授權而訂定道路交通標誌標線號誌設置規則，也在第 149條第1項第1款第5目規定「紅實線設於路側，用以禁止臨時停車。」等法規。

法官指出，從上開規定可知，法律確實已明確規定紅線就是禁止臨時停車處所，在該處停車就是要被處罰；況且，紅線禁止停車是常識，倘若方對於交通法規不清楚，建議重新熟讀法規。

屏東李姓男子車子停在紅線，不滿遭開罰拖吊，提起行政訴訟，法官駁回上訴。圖為屏東地院外觀。記者劉星君／攝影
屏東李姓男子車子停在紅線，不滿遭開罰拖吊，提起行政訴訟，法官駁回上訴。圖為屏東地院外觀。記者劉星君／攝影

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