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他網路招攬代討債 拿錢後不辦事吃官司

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

吳姓男子使用臉書向公眾招攬可代為討債，分別向范及黃姓被害人涉嫌謊稱可向債務人催討債務，1個月內不能處理完畢即退款，范、黃信以為真，分別交付6萬8000元及1萬元，但吳屆期未履行，又關閉臉書帳號，2人才知受騙報警法辦起訴。台南地院依違反以網際網路對公眾散布詐欺取財罪，判處吳徒刑8月，案可上訴。

判決說，吳於2018年4月間加入胡姓男子創立臉書社團「討債公社」，使用該網站向公眾招攬委託人。同年5月3日，吳在台中市棒球場附近某超商，向見該臉書訊息范姓被害人詐稱，可代范向債務人催討欠款，1個月內不能處理完畢即退款，范交付4萬元，再陸續匯款2萬8000元給吳。

2018年5月間，吳向見該臉書訊息黃姓被害人詐稱，可代黃向債務人催討欠款，1個月內不能處理完畢即退款，黃匯款1萬元予吳。

吳取得款項後，未曾向范、黃回報任何處理進度，2人向胡反映，吳承諾同年6月5日退還2人交付委託款，然屆期未履行，又關閉其臉書帳號，范、黃始知受騙。

法官審酌，黃尚值青壯，不思憑己力以正當方法賺取所需，透過網際網路散布不實訊息，利用與告訴人有討債需求而另行詐騙牟利，顯示其法治觀念薄弱，所為破壞正常交易秩序，對民眾財產安全及社會治安均造成危害，但念犯後已坦承犯行等一切情狀，量處其刑。

吳姓男子在網路上分別向范及黃姓被害人涉嫌謊稱可向債務人催討債務，2分別交付6萬8千元及1萬元，但吳屆期未履行，又關閉臉書帳號。台南地院依吳違反以網際網路對公眾散布詐欺取財罪，判處徒刑8月。本報資料照片
吳姓男子在網路上分別向范及黃姓被害人涉嫌謊稱可向債務人催討債務，2分別交付6萬8千元及1萬元，但吳屆期未履行，又關閉臉書帳號。台南地院依吳違反以網際網路對公眾散布詐欺取財罪，判處徒刑8月。本報資料照片

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