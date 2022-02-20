他網路招攬代討債 拿錢後不辦事吃官司

吳姓男子使用臉書向公眾招攬可代為討債，分別向范及黃姓被害人涉嫌謊稱可向債務人催討債務，1個月內不能處理完畢即退款，范、黃信以為真，分別交付6萬8000元及1萬元，但吳屆期未履行，又關閉臉書帳號，2人才知受騙報警法辦起訴。台南地院依違反以網際網路對公眾散布詐欺取財罪，判處吳徒刑8月，案可上訴。

判決說，吳於2018年4月間加入胡姓男子創立臉書社團「討債公社」，使用該網站向公眾招攬委託人。同年5月3日，吳在台中市棒球場附近某超商，向見該臉書訊息范姓被害人詐稱，可代范向債務人催討欠款，1個月內不能處理完畢即退款，范交付4萬元，再陸續匯款2萬8000元給吳。

2018年5月間，吳向見該臉書訊息黃姓被害人詐稱，可代黃向債務人催討欠款，1個月內不能處理完畢即退款，黃匯款1萬元予吳。

吳取得款項後，未曾向范、黃回報任何處理進度，2人向胡反映，吳承諾同年6月5日退還2人交付委託款，然屆期未履行，又關閉其臉書帳號，范、黃始知受騙。