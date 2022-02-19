聽新聞
test
0:00 / 0:00
女鄉代脫光與男視訊被原配告 她指選舉將至遭抹黑
彰化縣某建設公司陳姓女董座控告伸港鄉女鄉民代表陳聿琦，2016年間涉嫌透過視訊向她丈夫擺出不雅姿勢，事後「侵門踏戶」指責她的丈夫始亂終棄，女董座一氣之下求償500萬元，陳聿琦今傍晚打破沉默指出是選舉將至有人惡意操作抹黑，將再上訴。
陳聿琦在臉書貼文指出，面對聳動的新聞標和法官忽略相關證據的主觀判決感到遺憾，將會上訴悍衛清白。
她也說，選舉將至有心人士刻意操作，轉發新聞造謠抹黑，打擊她對鄉親的付出，她不希望造成更大傷害，會蒐集證據提告，不讓把持政治資源的人得逞。
本案件審理時，陳聿琦向法官辯稱陳夫熱烈追求，僅同意網交，兩人從沒發生肉體關係，視訊影片流出與地方選舉有關。彰化地方法院法官未採信，判處陳聿琦應賠償女董座25萬元，可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言