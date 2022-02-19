快訊

冬奧／政院要調查黃郁婷 教育部細數2大不當行為恐受罰

恐成導火線？烏克蘭一士兵陣亡 俄國邊界地區進入緊急狀態

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女鄉代脫光與男視訊被原配告 她指選舉將至遭抹黑

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣某建設公司陳姓女董座控告伸港鄉女鄉民代表陳聿琦，2016年間涉嫌透過視訊向她丈夫擺出不雅姿勢，事後「侵門踏戶」指責她的丈夫始亂終棄，女董座一氣之下求償500萬元，陳聿琦今傍晚打破沉默指出是選舉將至有人惡意操作抹黑，將再上訴。

陳聿琦在臉書貼文指出，面對聳動的新聞標和法官忽略相關證據的主觀判決感到遺憾，將會上訴悍衛清白。

她也說，選舉將至有心人士刻意操作，轉發新聞造謠抹黑，打擊她對鄉親的付出，她不希望造成更大傷害，會蒐集證據提告，不讓把持政治資源的人得逞。

本案件審理時，陳聿琦向法官辯稱陳夫熱烈追求，僅同意網交，兩人從沒發生肉體關係，視訊影片流出與地方選舉有關。彰化地方法院法官未採信，判處陳聿琦應賠償女董座25萬元，可上訴。

彰化縣伸港鄉民代表陳聿琦被捲入地方知名建設公司老闆的婚外情，今發文回應。圖／翻攝自陳聿琦臉書
彰化縣伸港鄉民代表陳聿琦被捲入地方知名建設公司老闆的婚外情，今發文回應。圖／翻攝自陳聿琦臉書

延伸閱讀

總是不按牌理出牌 CNN：川普的過人才華是「金蟬脫殼」

彰化美女鄉代脫光與男視訊 遭元配求償500萬

女大生猝睡症醒內褲卻反穿 男同學乘機猥褻二審仍判1年

運將闖紅燈撞死人輕判6月 家屬認是二次傷害上訴被駁

相關新聞

彰化美女鄉代脫光與男視訊 遭元配求償500萬

彰化縣某建設公司陳姓女董座控告伸港鄉女鄉民代表陳聿琦，2016年間涉嫌透過視訊向她丈夫擺出不雅姿勢，事後「侵門踏戶」指責...

女鄉代脫光與男視訊被原配告 她指選舉將至遭抹黑

彰化縣某建設公司陳姓女董座控告伸港鄉女鄉民代表陳聿琦，2016年間涉嫌透過視訊向她丈夫擺出不雅姿勢，事後「侵門踏戶」指責...

「爸爸用頭搔我的胸部」 少女再見分居父又是噩夢一場

李姓男子與妻子長期分居，2年多前他到妻子台南住處探視子女，同房不同床而眠，一早趁妻子外出工作，翻身滾至小六女兒躺臥的相鄰...

安南區大型車事故增加 警加強取締違規超載

據統計，台南市安南區大型車交通事故，今年1月1日起至2月18日計發生15件，較去年同期的11件，增加4件。台南市警三分局...

載汽油到苗栗院檢要放火 調解成立但刑責仍要追究

湯男的祖產遭拍賣，認司法不公，2018年間購買柴油、汽油共600公升，駕駛貨車闖入苗栗地方法院及苗栗地檢署大廳，潑油欲引...

台商捲地下匯兌高達148億 他喊冤出借帳戶法院判無罪

王姓台商和林姓友人、林的黃姓女兒，因出借帳戶給萬姓男子捲入兩岸地下匯兌，檢方起訴王等和大陸電商、淘寶代付網「幫幫寶」合作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。