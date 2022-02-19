女鄉代脫光與男視訊被原配告 她指選舉將至遭抹黑

彰化縣某建設公司陳姓女董座控告伸港鄉女鄉民代表陳聿琦，2016年間涉嫌透過視訊向她丈夫擺出不雅姿勢，事後「侵門踏戶」指責她的丈夫始亂終棄，女董座一氣之下求償500萬元，陳聿琦今傍晚打破沉默指出是選舉將至有人惡意操作抹黑，將再上訴。

陳聿琦在臉書貼文指出，面對聳動的新聞標和法官忽略相關證據的主觀判決感到遺憾，將會上訴悍衛清白。

她也說，選舉將至有心人士刻意操作，轉發新聞造謠抹黑，打擊她對鄉親的付出，她不希望造成更大傷害，會蒐集證據提告，不讓把持政治資源的人得逞。