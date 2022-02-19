「爸爸用頭搔我的胸部」 少女再見分居父又是噩夢一場

李姓男子與妻子長期分居，2年多前他到妻子台南住處探視子女，同房不同床而眠，一早趁妻子外出工作，翻身滾至小六女兒躺臥的相鄰小床上，趁她半睡半醒間伸舌吻臉，掀起其上衣，以頭磨蹭其胸部1分鐘，女兒驚醒後出言制止並推開父親。2015年間李男因強制猥褻女兒被判刑，給予緩刑機會，但他惡習難改，這次台南高分院認他犯乘機猥褻罪，處8月徒刑。

李男表示，2019年4月間前往妻子住處探視子女，當晚他與兒子同睡房內大床，妻子則與女兒同睡房內小床，隔天上午妻子外出工作，獨留他與子女在住處，他清醒後曾到女兒所睡床鋪喚醒她，有親吻其臉頰。他否認猥褻女兒，辯稱案發當天並未用頭磨蹭其胸部，只是不小心碰到，如果有對女兒有猥褻行為，女兒不可能一直主動聯絡他。

女兒說，那天是假日，那天沒有上學，事發當天她並沒有告訴媽媽，她是隔幾個禮拜才跟媽媽說。她說，爸爸和弟弟是睡在雙人床，她和媽媽就睡在單人床，雙人床比較高、單人床比較低，是併在一起，當時爸爸就從雙人床滾到她睡的單人床上，就趴在她的身上。

她表示，爸爸就親她的臉，用他的頭一直搔癢她的胸部，因為當時她沒有上過健康教育課，她問爸爸說「為什麼我最近胸部會痛，會變大會變痛」，爸爸就把她的衣服掀起來，不是一般的親，而是伸出舌頭那樣親，有親她的臉、嘴巴。

她指出，當天爸爸的頭搔她的胸部大約1分鐘，這是爸爸第一次用頭搔她的胸部，當時胸部開始發育了，所以感覺很不舒服，之後爸爸叫她把褲子脫掉，但她強烈拒絕，之後爸爸才沒有這樣做。而當下弟弟仍在大床上睡覺。

台南高分院表示，李男於2013年間已因強制猥褻女兒，經彰化地方法院判決有罪，緩刑3年確定，案發時尚在緩刑期間，按理而言李男對女兒相處方式自應會更為謹慎，以免造成誤會，且他若欲叫喚子女起床，以口頭方式呼喚即可，並無非得親吻女兒或拉其雙手等方式，才能喚醒女兒。

且案發當天，他與其子同睡一床，若欲叫喚子女，也應先叫醒睡在其身旁兒子，卻讓其子繼續酣睡，而特地翻身滾到女兒躺臥的小床以親吻、碰觸其身體方式叫醒女兒，不符常理。