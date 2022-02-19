快訊

地點滿滿6張！北市宗教群聚案足跡揭曉 醫院、餐廳、捷運都去過

比照美國解除口罩令？陳時中否認全面解禁：將有限度限制

聽新聞
test
0:00 / 0:00

安南區大型車事故增加 警加強取締違規超載

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

據統計，台南市安南區大型車交通事故，今年1月1日起至2月18日計發生15件，較去年同期的11件，增加4件。台南市警三分局指出，今年起針對各類大型車輛違規行為加強取締，且考量安南區工程及住宅建案增多，每月結合交大以活動地磅取締超載，期能減少大型車交通事故發生。

三分局統計，安南區今年1月1日起至2月18日，警方取締各類大型車交通違規總計92件，其中屬易造成用路人生命、身體危害較大的違規行為，如超載、超速、闖紅燈、違規停車、酒後駕車、未依規定申請路權行駛及轉彎未依規定等計87件，較去年同期55件，增加32件之多，取締量增加58%。

另在大型車輛致人受傷交通事故部分，今年1月1日起至2月18日計發生15件，較去年同期的11件，增加4件。

分局長歐祖明指出，考量安南區都市發展熱絡，工程、住宅建案增多，希望透過執法手段，提醒大型車業者及司機務必自律守法，降低大型車輛對交通安全衝擊，同時提醒用路人勿與大型車輛併行並保持適當的安全距離。

他說，雖然目前多數大型車輛均已依法安裝行車視野輔助系統，但在轉彎時仍有其視野死角、轉彎所需空間等問題存在，因此，機慢車及行人切勿進入其內輪差範圍而導致交通事故發生。

同時，為守護民眾行的安全，警方持續不定期、不定點執行取締大型車輛違規，以建立優質安全的交通環境。

安南區今年1月1日起至2月18日，警方取締各類大型車交通違規總計92件，其中屬易造成用路人生命、身體危害較大的違規行為計87件，較去年同期55件，增加32件之多。記者邵心杰／翻攝
安南區今年1月1日起至2月18日，警方取締各類大型車交通違規總計92件，其中屬易造成用路人生命、身體危害較大的違規行為計87件，較去年同期55件，增加32件之多。記者邵心杰／翻攝
台南市警三分局指出，今年起針對各類大型車輛違規行為加強取締，及每月結合交大以活動地磅取締超載，期能減少大型車交通事故發生。記者邵心杰／翻攝
台南市警三分局指出，今年起針對各類大型車輛違規行為加強取締，及每月結合交大以活動地磅取締超載，期能減少大型車交通事故發生。記者邵心杰／翻攝

台南

延伸閱讀

台灣基進首波南市議員4名參選人亮相 拚成立黨團

影／全新Mazda CX-60插電式混合動力休旅 確定3月8日發表！

台南安南區車流量大 警方交整2月車禍較去年同期減少

違規還求保祐…台南父子檔居隔外出喝魚皮湯 還去新營太子宮拜拜

相關新聞

美女鄉代仿AV女優演出 遭元配求償500萬

彰化縣某建設公司陳姓女董座控告伸港鄉女鄉民代表陳聿琦，2016年間涉嫌透過視訊向她丈夫擺出不雅姿勢，事後「侵門踏戶」指責...

安南區大型車事故增加 警加強取締違規超載

據統計，台南市安南區大型車交通事故，今年1月1日起至2月18日計發生15件，較去年同期的11件，增加4件。台南市警三分局...

載汽油到苗栗院檢要放火 調解成立但刑責仍要追究

湯男的祖產遭拍賣，認司法不公，2018年間購買柴油、汽油共600公升，駕駛貨車闖入苗栗地方法院及苗栗地檢署大廳，潑油欲引...

台商捲地下匯兌高達148億 他喊冤出借帳戶法院判無罪

王姓台商和林姓友人、林的黃姓女兒，因出借帳戶給萬姓男子捲入兩岸地下匯兌，檢方起訴王等和大陸電商、淘寶代付網「幫幫寶」合作...

舉人後代淪角頭賣毒又賣槍還藏自家古宅 檢怒聲押獲准

台北市大同區「陳悅記古宅」是當地文化古蹟，陳家祖上有3名舉人，沒料後代出了綽號「阿長」的黑道角頭。「阿長」去年9月遭警方...

運將闖紅燈撞死人輕判6月 家屬認是二次傷害上訴被駁

計程車司機廖男前年闖紅燈撞死吳男，一審依過失致死罪將廖判刑6月，得易科罰金。檢察官不服提起上訴，指出被害人尚有一名患有中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。