安南區大型車事故增加 警加強取締違規超載

據統計，台南市安南區大型車交通事故，今年1月1日起至2月18日計發生15件，較去年同期的11件，增加4件。台南市警三分局指出，今年起針對各類大型車輛違規行為加強取締，且考量安南區工程及住宅建案增多，每月結合交大以活動地磅取締超載，期能減少大型車交通事故發生。

三分局統計，安南區今年1月1日起至2月18日，警方取締各類大型車交通違規總計92件，其中屬易造成用路人生命、身體危害較大的違規行為，如超載、超速、闖紅燈、違規停車、酒後駕車、未依規定申請路權行駛及轉彎未依規定等計87件，較去年同期55件，增加32件之多，取締量增加58%。

另在大型車輛致人受傷交通事故部分，今年1月1日起至2月18日計發生15件，較去年同期的11件，增加4件。

分局長歐祖明指出，考量安南區都市發展熱絡，工程、住宅建案增多，希望透過執法手段，提醒大型車業者及司機務必自律守法，降低大型車輛對交通安全衝擊，同時提醒用路人勿與大型車輛併行並保持適當的安全距離。

他說，雖然目前多數大型車輛均已依法安裝行車視野輔助系統，但在轉彎時仍有其視野死角、轉彎所需空間等問題存在，因此，機慢車及行人切勿進入其內輪差範圍而導致交通事故發生。