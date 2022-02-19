載汽油到苗栗院檢要放火 調解成立但刑責仍要追究

湯男的祖產遭拍賣，認司法不公，2018年間購買柴油、汽油共600公升，駕駛貨車闖入苗栗地方法院及苗栗地檢署大廳，潑油欲引火自焚，被法警及時制伏，一審被判刑3年8月，二審獲輕判5月，緩刑2年，湯仍不服上訴，台中高分院更一審撤銷原判決，以湯雖與苗栗地院、苗栗地檢署調解成立，但並非不追究他的刑事責任，合議庭斟酌再三，認不宜宣告緩刑，依預備放火燒燬現有人所在建築物判刑8月。湯男不得上訴，檢察官得上訴。

台中高分院以湯男已與苗栗地院、苗栗地檢署調解成立，各賠償油漬清理費用5萬4千元、3萬6千元。調解內容僅係就被告應賠償之相關清理費用調解成立，並非不予追究湯男的刑事責任。

苗栗地院具狀表示，湯男本應以合法管道尋求權利之救濟，卻選擇以最不適當手段，發洩內心不滿；輕易以合署大廈內生命、身體及財產當賭注，僅為滿足個人私慾，這種視人命為玩物，將人命當賭注之徒，惡性不可謂不重大；對司法尊嚴及威信亦係嚴重戕害，為免他人起而效尤，並引導社會風氣，匡正不法犯罪，認應嚴懲湯男，以回復社會秩序安定並正視聽。

苗栗地檢署亦具狀表示，湯男本可尋求正常管道謀求救濟，卻捨此而不為，戕害司法威信暴行若未予以重懲，將難達抑權禁暴之效，況他於證據確鑿情形下，猶且砌詞避就，毫無愧心，犯後毫無悔意，請予以從重科處，俾懲劣行，並彰法紀。

台中高分院更一審合議庭審酌，湯男犯罪動機、目的、手段、所生損害，及他迄今仍否認存有放火主觀犯意，顯見他猶未能正視己非，難認有真摯悔悟，自難認其刑罰以暫不執行為適當，若未對他執行適當刑罰，實無法裨益他再社會化及策其自新，難期預防及矯正成效，遂判刑8月。

判決書指出，湯男因他於苗栗地檢署、苗栗地院多次提告、訴訟結果未如己意，故認司法不公，2018年9月17日下午，駕駛貨車前往位於苗栗縣銅鑼鄉之福員加油站，購買超級柴油、95無鉛汽油各300公升後，分裝在數個油桶，再將部分汽油分別以蠻牛玻璃瓶、茶裏王寶特瓶盛裝，瓶口均填充衛生紙置於其他駕駛的大貨車車斗上。

隨後，湯以手機撥打110諮詢自首期間等情後，並向執勤員警表示稱：「我在法院的門口，我載著整車的汽油，我來這裡輕生，先跟你報案，希望你趕快派救火車跟救護車到現場」等語，旋駕駛大貨車前往該合署大廈一樓大廳前，將車上7個盛裝汽、柴油油桶，自後車斗上先後推落油桶滾至合署大廈一樓大廳內，致油桶內汽柴油四處溢流。

湯對在合署大廈一樓大廳的法院志工及法警，揚言：「不要靠近，我要點火了」，經副法警長羅紹福趁湯不注意，在湯尚未自口袋內取出打火機點火前，即跳躍上大貨車車斗，將湯逮捕。

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