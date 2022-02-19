台商捲地下匯兌高達148億 他喊冤出借帳戶法院判無罪

王姓台商和林姓友人、林的黃姓女兒，因出借帳戶給萬姓男子捲入兩岸地下匯兌，檢方起訴王等和大陸電商、淘寶代付網「幫幫寶」合作，非法匯兌高達148億6560萬元；但法院比對卷證、匯款目的，難認王等僅因出借帳戶就有參與匯兌意圖，判3人無罪，可上訴。

檢方查，王男在大陸蘇州、東莞經商從事貨運、水泥業，與投資房地產的萬姓男子、經營公司的林姓姐弟人往來，2012年起王和林姓姐弟、林女的黃姓女兒提供兩岸金融機構帳戶，再由王、萬支應匯兌資金，透過他們在大陸的人脈提供人民幣、美金。

王負責招攬客戶，由萬以WeChat向對方報價接單，再由林姓姐弟、黃女提供帳戶，萬依客戶兌換幣值需求，採客戶與客戶間匯兌方式，指示台灣客戶將人民幣匯入其掌控的大陸客戶，反之亦然，以此賺取買賣匯差、規避銀行警示。

檢方指出，王等人還曾與代付淘寶、天貓，阿里巴巴等網購的「幫幫寶」平台集團合作，同意為幫幫寶以較佳匯率匯兌，經手新台幣達28億6363萬多元，並從中賺取匯差，因接受大量委託，王等又以黃女名義仿效幫幫寶，自創玉寶代付平台，並匯兌1626萬多萬元。

檢方認為，王等結合大陸出口電商、貨運業者，配合國內代付大陸貨款、儲值金的網路平台業者，招攬新台幣兌換人民幣，前後一共經手高達148億6560萬多元，依銀行法起訴王男、黃女及林女，另萬男、林男通緝中。

審理時，王、黃及林均否認犯行，王男辯稱經商認識萬，對方要他台灣帳戶收款項，是基於信賴才借他，不知萬有在做地下匯兌。黃女表示，基於親情借帳戶給媽媽，詳情也不知道。林女則說，曾向萬借錢欠他人情，才拿弟弟、女兒帳戶借他，否認參與地下匯兌。

法院比對匯兌客戶證詞、交易明細，均無人表示是透過王招攬，或曾與林女、黃女接觸，且檢察官未就部分交易性質查證，其均屬不明，另卷內缺乏證據認定王對萬借用帳戶的目的，除貿易外還可預見有非法匯兌。