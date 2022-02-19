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持斧頭恐嚇加油站長辯是「衛生紙盒」 遭判拘役55天

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄黃姓男子因不滿高雄某加油站站長，在白天開車至該加油站，搖下車窗手持斧頭，不斷朝對方揮舞，還狂喊「站長，你沒有被斧頭砍過嗎？」；事後該站長報警並提告，黃男還辯稱沒拿斧頭是衛生紙盒。地院認為黃男犯後態度不佳，無悔意，將他依恐嚇危害安全罪處拘役55天。

判決指出，黃男與高雄某加油站黃姓站長有細故，竟於去年7月23日下午4時40分許，開車至對方上班的加油站辦公室，搖下車窗，對在辦公室內狂喊「站長，你沒有被斧頭砍過嗎？」，同時還手持疑似斧頭的物品，伸出車窗外不斷揮舞。

黃姓站長見狀立刻報警，作勢恐嚇的黃男見狀，立即家車逃離。事後警方循線找到黃男，雖然他坦承犯行，但否認有何恐嚇危害安全的犯行，還辯稱揮舞的物品為衛生紙盒。

調查發現，衛生紙盒為長方體盒狀的物體，與當時黃男所持的棍狀物體不符，且依據證詞與監視器錄影畫面截圖，不足採信，屬卸責矯飾之詞。

地院審酌，黃男未能克制自身情緒，理性處理與他人的糾紛，竟以恐嚇方式使人人心生畏懼，且犯後否認犯行，毫無悔悟之心，經審理，地院將他依恐嚇危害安全罪處拘役55天，得易科罰金，全案可上訴。

高雄黃姓男子白天開車至加油站，搖下車窗手持斧頭，作勢恐嚇加油站長。記者陳弘逸／翻攝
高雄黃姓男子白天開車至加油站，搖下車窗手持斧頭，作勢恐嚇加油站長。記者陳弘逸／翻攝

衛生紙 恐嚇 加油站

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