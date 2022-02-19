少女遭色父摸胸、指侵 出庭幫求情：不希望爸爸入獄

桃園1名狼父為發洩性慾竟趁和16歲女兒同房睡覺時，伸手偷摸她胸部、下體甚至指侵得逞，少女隱忍多時才說出內心恐懼。法院痛批男子罔顧倫常，但考量少女原諒父親，還替他求情稱「不希望爸爸因此入獄」，斟酌再三依乘機性交罪判男子2年，緩刑5年，並命他應去心裡諮商，可上訴。

檢警調查，男子2015年至2016年間，2度趁著和女兒在同個房間睡覺時，認為對方熟睡有機可乘，竟伸出狼爪撫摸她胸部、下體，最後甚至指侵等，少女因為恐懼加上一時不知如何反應，只好先行裝睡，但隱忍多時才向旁人吐露曝光。

男子在警詢、偵查及審理均坦承不諱，與少女指證內容相符，也有相關驗傷報告可佐證。法院考量，男子沒有前科，先前素行良好，但他對女兒行為固然可議，因少女表示父親多次道歉，自己也願意原諒對方，雙方達成和解持續做心理諮商。

少女還說，不願意爸爸因此入監服刑，導致其家庭有所變故，願意給對方自新的機會。法院經斟酌再三，就全盤考量後認為男子有可憫恕之處，依刑法第59條情堪憫恕給予減刑。

法院指出，男子身為爸爸卻未滿足個人私慾，罔顧倫常，造成女兒心理難以抹滅的陰影應予譴責，但念在他犯後坦承知道悔悟，也已經和女兒道歉獲得原諒等。