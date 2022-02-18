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家族墓園占國有林地 趙藤雄二審改判1年得緩刑

中央社 / 台中18日電

遠雄集團創辦人趙藤雄被控在苗栗的家族墓園「天水園」，部分占用國有保安林地，被依違反森林法起訴，苗栗地院一審判無罪，台中高分院二審認定有罪改判1年、緩刑4年，可上訴。圖／聯合報系資料照
遠雄集團創辦人趙藤雄被控在苗栗的家族墓園「天水園」，部分占用國有保安林地，被依違反森林法起訴，苗栗地院一審判無罪，台中高分院二審認定有罪改判1年、緩刑4年，可上訴。圖／聯合報系資料照
遠雄集團創辦人趙藤雄被控在苗栗的家族墓園「天水園」，部分占用國有保安林地，被依違反森林法起訴，苗栗地院一審判無罪，台中高分院二審認定有罪改判1年、緩刑4年，可上訴。

台中高分院發布新聞稿指出，趙藤雄擔任財團法人遠雄文教基金會（現改名為遠雄文教公益基金會）董事長，明知苗栗縣後龍鎮水尾子段一處土地，為內政部營建署新生地開發局所管理的國有保安林地，非經核准、同意，不得擅自占用。

趙藤雄在土地上興建墓園，做為趙家族人長眠之處，占用面積達0.409公頃，民國93年5月間遭檢舉後，趙藤雄立即求助於時任立法委員徐耀昌（現任苗栗縣長）召開協調會，透過苗栗縣後龍鎮公所向新生地開發局代管保安林地，再由趙藤雄以認養植栽方式，非法興建「天水園」墓園。

趙藤雄在98年、105年間，將家族祖墳自他處遷葬至天水園，全案經民眾檢舉，苗栗地檢署偵辦後，依違反森林法將趙藤雄起訴。

苗栗地院一審審理時，法官認為後龍鎮公所雖在93年間即曾發文向遠雄文教基金會表示，此案土地是保安林地，但無相關證據證明趙藤雄已親自閱覽或經他人告知函文詳細內容。

此外，林務局未依保安林經營準則規定，在所屬保安林地設立保安林解說標示牌，且所設人工界樁易於遺失，又距本案墳墓及金爐約150至200公尺處即為當地埋葬先人的大片墳墓區，難僅由植被、景觀推知本案土地是保安林。因此判決趙藤雄無罪。

案件上訴台中高分院審理時，合議庭法官認為，趙藤雄否認犯罪，辯稱未知占用地屬保安林地，但土地登記謄本，已詳細記載使用分區、使用地類別等細項，不可能不知是國有保安林地。

另外，趙藤雄在興建家族墓園時，動用公司人力物力，甚至親自與當地立委召開土地協調會，可見趙藤雄凡事親力親為，經法院勘查現場，距離「天水園」附近不遠處路旁，設置「保安林」字樣標示牌，趙藤雄辯稱不知道占用保安林地，顯不合常理。

合議庭審酌，法院審理期間，趙藤雄已拆除全部墳墓等地上物，將占用部分土地回復原狀，並繳交使用期間的不法利益，判處趙藤雄1年徒刑、緩刑4年，並應向公庫支付新台幣2000萬元，本案可上訴。

趙藤雄 苗栗縣 徐耀昌

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