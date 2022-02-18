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彭文正因蔡英文論文案被訴 請求評鑑檢察官「不成立」

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

資深媒體人彭文正在「政經關不了」節目質疑總統蔡英文未取得博士論文，檢察官黃偉依加重誹謗罪起訴彭；彭不服認為，黃只查對蔡有利事證，請求個案評鑑黃偉，檢察官評鑑委員會審查，決議彭的請求不成立。

蔡英文2019年9月委任律師對彭文正、台大教授賀德芬、美國北卡大學經濟學系副教授林環牆提告，分案由黃偉偵查，黃結案時認定，賀德芬、林環牆已盡查證義務，對2人不起訴，但起訴彭文正1人。

黃偉認為，彭文正是知名主持人，對所發表的言論有較高查證義務，但為報私怨，並求所經營的「政經關不了」有更高點閱率，發表不實言論，彭被起訴後，台北地院傳喚不到，已對彭發布通緝。

彭文正是第一屆檢察官評鑑委員會的外部委員兼發言人，黃偉則在台北地檢署任內起訴彭，黃2021年年8月調升澎湖地檢署擔任主任檢察官。

彭文正請求評鑑認為，蔡英文告他加重誹謗案起訴後，從律師閱卷才得知，偵查中他聲請檢察官調查證據，黃偉沒有調查作為，只採蔡一方的說詞，有重大違失。

彭文正另認為，黃偉不但沒有就對他有利的證據調查，就黃偉自己所調查的證據，也沒有給他辯駁的機會，侵害他的權益，過失情節重大，請求檢察官評鑑委員個案評鑑黃偉。

資深媒體人彭文正在「政經關不了」節目質疑總統蔡英文未取得博士論文，檢察官黃偉依加重誹謗罪起訴彭；彭不服認為，黃只查對蔡有利事證，請求個案評鑑黃偉，檢察官評鑑委員會審查，決議彭的請求不成立。圖／聯合報系資料照片
資深媒體人彭文正在「政經關不了」節目質疑總統蔡英文未取得博士論文，檢察官黃偉依加重誹謗罪起訴彭；彭不服認為，黃只查對蔡有利事證，請求個案評鑑黃偉，檢察官評鑑委員會審查，決議彭的請求不成立。圖／聯合報系資料照片

檢察官 蔡英文 林環牆

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