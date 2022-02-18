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BL劇男神爆出經紀糾紛 前東家求償254萬判決結果出爐

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

以BL劇「HIStory-圈套」打開知名度的男星卞慶華爆出經紀糾紛，他被前東家「唱戲世界娛樂」公司指控在合約期間私接演藝工作，要求賠償違約金及培訓、妝髮、舉辦粉絲見面會費用等共254萬餘元；台北地方法院認為公司請求沒有理由，今判卞慶華勝訴、免賠，可上訴。

唱戲世界娛樂提告主張，公司和卞慶華2019年4月8日簽經紀合約，時間為5年，但雙方後來對工作安排沒有共識，公司前年3月12日接到卞寄的存證信函通知解約，但直到同年4月16日雙方才結清薪資、合意終止契約。

公司認為，卞自前年3月12日至同年4月16日期間，私下和其他單位接洽演藝工作，包括寫真集、出席活動等，例如同年3月13日「台視17唱」臉書粉絲專頁刊登卞參加直播的宣傳海報，顯然在和公司解約前就已經談妥此活動，要求卞賠償200萬元違約金，和培訓、妝髮、服裝、舉辦粉絲見面會費用共54萬餘元。

卞慶華抗辯，前東家介紹的工作甚少，讓他工作量一再下滑，導致他難以支應生活上支出，彼此間已無信任關係，才在前年3月11日寄存證信函解約，公司也在隔天收到，且前東家主張私接的工作，都是他和唱戲世界娛樂解約之後才洽談，他沒有違約。

法院認為，雙方簽的經紀合約屬於委任契約性質，且依雙方的對話紀錄爭執有關電視台的通告，足認兩造的信賴關係已經動搖，認為合約已在公司收到存證信函那天已生終止效力，因此卞之後接的演藝工作都無需唱戲世界娛樂的同意，認為公司請求無理由，判卞勝訴。

卞慶華。圖／聯合報系資料照片
卞慶華。圖／聯合報系資料照片

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