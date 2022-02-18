司法院建置保安處分裁定審查規範 會銜政院後送立院

司法院院會今通過刑事訴訟法、刑事訴訟法施行法修正草案，將建置各類型保安處分裁定審查程序規範，完善正當法律程序；修正草案將盡速函請行政院會銜，送立法院審議。

釋字第799號解釋就性侵害犯罪「刑後強制治療」處分的宣告及停止，已揭示應提供正當法律程序保障意旨；司法院表示，另考量保安處分相關裁定種類眾多，其中「監護制度」剛修正增加延長處分類型，有綜整處理各相關程序的必要，因此除強制治療外，本次修正更將範圍擴及監護、禁戒、保護管束及驅逐出境等各類型保安處分。

司法院指出，本次修正綜合審、檢、辯、學、醫等各界專家意見，依所涉及基本權限制的強度等因素，設計正當法律程序的層級化保障。對於受處分人人身自由有影響的類型，就審查程序賦予辯護倚賴權、閱卷權、陳述意見權等保障。此次修正刑事訴訟法1條、增訂7條，並配合增訂刑事訴訟法施行法第7條之23。

在修法重點部分，刑事訴訟法草案第481條「聲請裁定宣告保安處分之種類，依人身自由之拘束程度而為區分。」拘束人身自由類型的處分，例如許可延長監護、施以強制治療、撤銷保護管束執行原處分等；非拘束人身自由類型的處分，例如免除處分之執行、停止強制治療、付保護管束、因執行保安處分而免其刑之執行等。

草案第481條之1規定檢察官聲請時，應以聲請書敘明理由及證據，並以繕本通知受處分人；及規定法院之審查、命補正及准駁依據。

草案第481條之2規範檢察官對於聲請許可延長監護、施以強制治療，或許可執行拘束人身自由處分，應遵期提出，使法院能夠充分審慎裁定。

草案第481條之3則規定保障受處分人如因身心障礙，致無法為完全陳述時，應指定公設辯護人或律師為其辯護，並準用輔佐人規定，使有親友、社工人員或其他專業人員為輔佐人陪同在場。