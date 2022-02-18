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男子蘭嶼衛生所拍桌作勢毆打醫生 判刑2個月

中央社 / 台東縣18日電

李姓男子到蘭嶼衛生所看診，對值班醫師黃京葦不滿，扔擲牛皮紙袋、重拍辦公桌，並作勢毆打。台東地方法院依妨害醫事人員執行醫療業務罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金。

判決書指出，2020年6月3日，李姓男子到蘭嶼鄉衛生所醫療大樓就診時，因不滿門診值班醫師黃京葦，竟基於妨害醫事人員執行醫療業務犯意，接續對黃京葦辦公桌扔擲牛皮紙袋、徒手重拍辦公桌，並對其作勢毆打，以此等強暴方法，妨害黃京葦執行醫療業務。

年近50歲的李男所為，觸犯醫療法以強暴方法妨害醫事人員執行醫療業務罪，影響醫療體系運作，更破壞醫病關係，造成醫師黃京葦執業安全受危害，且未與黃京葦調解成立，判處2個月。

另外，黃京葦指控李男將檳榔汁吐在她辦公桌上部分。法官審理時，李男否認，檢察官也未提出證據，僅有黃女片面說詞，因此這部分無罪。

黃京葦醫師取得醫師資格後，2019年9月1日即以公費生分派台東縣，得知蘭嶼缺醫生，表示願意到蘭嶼服務，曾引起島上騷動，島上居民當時在網路上留言「人美心也美」。

醫師 蘭嶼 衛生所

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