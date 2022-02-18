「最美博士」許藍方遭爆當小三 正宮和丈夫今攜手出庭

有「最美博士」稱號的許藍方被控和已婚醫師康鈞尉搞外遇，鹹濕對話「今天一直濕濕」等曝光，許二度發聲明否認不倫，反指康長期騷擾、糾纏。康的劉姓妻子提告向許藍方求償300萬元，台北地方法院今開調解庭，劉女、康一起出庭。

據悉，進入訴訟前的調解階段，因許藍方均未出席，且雙方條件差距過大而破局，劉女希望許藍方「公開承認」，但未獲對方回應；進入訴訟後，劉女委任律師聲請傳喚康出庭作證獲准。

台北地方法院1月26日開庭時，康出庭作證，而劉女在律師陪同下也親自到庭，庭訊將近晚間7點才結束；據了解，當天是由法官親自提問，釐清康和許藍方之間的關係，庭末法官再訂今天開調解庭。

法院今開庭，劉女和丈夫一同出席，許藍方仍委由律師出庭，法官先單獨和劉女及律師談話半小時，之後才請許藍方的律師入庭。據悉，劉女調解的首要條件仍是希望許藍方要公開承認和康的婚外情，而許藍方的律師則允諾和當事人討論後再回應。

庭後，劉女、康姓丈夫一同步出法庭，劉女簡單地指出，她已經將證據交給法院，也尊重法官的判斷，而今天是進行調解程序，其餘的不便對外說明，就交給律師處理。

許藍方是台北醫學大學護理學博士，因常上節目暢談性愛話題而闖出知名度；她去年8月被媒體報導和醫師康鈞尉外遇，且雙方對話內容也外流，包括2人不僅互稱寶貝，許藍方還傳自己的裸身性感照給康。

媒體報導，許藍方向康說「今天一直濕濕，（衣服）是很方便扒開，但現在綁很緊」，還意有所指「愛很濃但不要溢出來，我們要安全的性和愛」，對話相當露骨。

許藍方事後二度發聲明否認外遇，且表示周刊報導不屬實，指出未與已婚男醫師有身體接觸、未介入他人家庭、刊出的LINE訊息並非事實全貌，並反控康透過各方式發訊息騷擾。