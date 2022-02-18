職籃球星不雅片外流 主嫌架色情網站賺650萬判2年10月

台灣職籃聯盟P+台新夢想家前球星譚傑龍4年前不雅片遭外流，檢警查出余姓主嫌架設色情網站販賣，自慰裸露等不雅片影片超過2500部，包括譚在內多人受害；法院認定余男不法所得31萬元新加坡幣，換算台幣近650萬元，今依違反個資法判處余男2年10月，可上訴。

檢方起訴指出，余男（35歲）2019年6月起經營「specsaddicted」、架設「tumblrland」等色情網站，從不詳管道取得包括譚傑龍在內，多名未成年、成年男子不雅影片，並儲存在雲端硬碟，散布在色情網站並公然陳列販賣。

余和另名王姓同夥（另案審理中）分工，由余經營S、T網站，王負責取得提供男子裸露、打手槍影片、照片，先是放在T網站上，提供該影片的雲端硬碟路徑，並陳列影片截圖、精華片段等讓人做選購參考。

其中，S網站以計價方式區分基本會籍、進階會籍，及貴賓會籍當價位區分，從收費新加坡幣99元至649元不等，分別可在1個月內或6個月內瀏覽全部內容，包括超過2500部猥褻自慰影片，貴賓籍則可透過雲端硬碟下載影片。

余還會擔任2個網站客服人員，讓消費者以國外刷卡方式支付，營利所得會直接進入他的外幣帳戶，清查賺進新加坡幣31萬多元，換算台幣約650萬元，並和王男以6：4分帳。

審理時，余男坦承全部犯行；王男證稱竊錄影像是從網路論壇和不詳網友交換而來，將部份提供給余寄賣，相關被害男子也出面指證遭竊錄。

法院認為，余同時觸犯販賣猥褻影像罪、販賣竊錄他人非公開活動及身體隱私部位之內容罪、非法利用個人資料罪，及販賣少年為猥褻行為之電子訊號罪，4罪想像競合應從重依非法利用個人資料罪論處。

法院審酌，余男2014年就曾因販賣竊錄他人非公開活動及身體隱私部位之內容罪被判刑1年，緩刑3年，在這次雖然沒構成累犯，但卻再度犯之，為貪圖不法利益和王姓同夥販賣竊錄影像，且數量甚巨、受害者眾多，侵害他人隱私，造成被害人心理承受莫大壓力、身心痛苦，應與嚴懲。