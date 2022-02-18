職籃球星不雅片外流 主嫌架色情網站賺650萬判2年10月
台灣職籃聯盟P+台新夢想家前球星譚傑龍4年前不雅片遭外流，檢警查出余姓主嫌架設色情網站販賣，自慰裸露等不雅片影片超過2500部，包括譚在內多人受害；法院認定余男不法所得31萬元新加坡幣，換算台幣近650萬元，今依違反個資法判處余男2年10月，可上訴。
檢方起訴指出，余男（35歲）2019年6月起經營「specsaddicted」、架設「tumblrland」等色情網站，從不詳管道取得包括譚傑龍在內，多名未成年、成年男子不雅影片，並儲存在雲端硬碟，散布在色情網站並公然陳列販賣。
余和另名王姓同夥（另案審理中）分工，由余經營S、T網站，王負責取得提供男子裸露、打手槍影片、照片，先是放在T網站上，提供該影片的雲端硬碟路徑，並陳列影片截圖、精華片段等讓人做選購參考。
其中，S網站以計價方式區分基本會籍、進階會籍，及貴賓會籍當價位區分，從收費新加坡幣99元至649元不等，分別可在1個月內或6個月內瀏覽全部內容，包括超過2500部猥褻自慰影片，貴賓籍則可透過雲端硬碟下載影片。
余還會擔任2個網站客服人員，讓消費者以國外刷卡方式支付，營利所得會直接進入他的外幣帳戶，清查賺進新加坡幣31萬多元，換算台幣約650萬元，並和王男以6：4分帳。
審理時，余男坦承全部犯行；王男證稱竊錄影像是從網路論壇和不詳網友交換而來，將部份提供給余寄賣，相關被害男子也出面指證遭竊錄。
法院認為，余同時觸犯販賣猥褻影像罪、販賣竊錄他人非公開活動及身體隱私部位之內容罪、非法利用個人資料罪，及販賣少年為猥褻行為之電子訊號罪，4罪想像競合應從重依非法利用個人資料罪論處。
法院審酌，余男2014年就曾因販賣竊錄他人非公開活動及身體隱私部位之內容罪被判刑1年，緩刑3年，在這次雖然沒構成累犯，但卻再度犯之，為貪圖不法利益和王姓同夥販賣竊錄影像，且數量甚巨、受害者眾多，侵害他人隱私，造成被害人心理承受莫大壓力、身心痛苦，應與嚴懲。
法院考量，余男犯後坦承、態度尙可，也已經和其中4名被害人各以2萬元至16萬元和解，其餘人因為賠償金額差距過大未達成共識，依共同犯個人資料保護法第41條之非法利用個人資料罪，判余男有期徒刑2年10月，犯罪所得新加坡幣31萬3968.38元，宣告沒收。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言