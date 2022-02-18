陳超明涉貪激辯到「口罩噴掉」：檢察官就是要說我壞！

台北地方法院審理立委貪瀆案，今天傳喚國民黨立委陳超明、陳的國會辦公室主任梁文一辯論；陳超明關押127天，交保1年多迄不甘服，他無罪辯論時，激動到口罩數度噴掉，稱檢察官指控他貪汙已是「牽拖到海邊天邊」。

陳超明說，今天出庭看到自己被羈押禁見提訊時的鐵門，感覺無奈、憤怒，但仍要理性、成熟說明，並先感謝合議於月前苗栗發生疫情期間，法官准許他不必去派出所報到而去處理防疫。

陳超明說，在調查局作筆錄時，調查官問他是否對行賄之事知情，他與助理梁文一對事實的理解99%一樣，「一直在想我到底錯在哪裡？」

陳說，為了今天的辯論庭，除夕送108歲母親紅包後，就拒絕一切拜會，並閉關研究整件案子的資料，手寫30幾頁、1萬多字的辯護狀，一字一句以最嚴格的證據法則檢驗，都沒有辦法證明自己有犯罪。

陳超明說，他看了檢察官論他貪汙罪的文字，看到「千尋萬覓白了頭髮」，辯護狀修了再改、修了再改，發覺「檢察官就是一定要講我壞」。

陳超明表示，他審判中準備程序才第一次見到太流前董事長李恆隆，過去從來也沒有與「白手套」郭克銘、行賄人翁華利接觸，所有的事只是協助陳情人，卻變成向經濟部施壓，檢方起訴書論述「某時」、「不詳地點」行收賄，根本沒證據，「要論我罪也得有點道理嘛！」

陳說，郭克銘帶新加坡天義集團總裁郭明忠拜訪他時，郭提到台星經濟夥伴協定，他是財經立委，郭是白手起家，郭讓他欽佩，才在2019年12月16日打了電話給時任經濟部長沈榮津，請官員出席公司法公聽會，如果檢方認定這是犯罪，「那民意代表都不必做了」。

梁文一也無罪辯論。梁說，從來沒有與郭克銘討論公聽會，也沒有強烈要求經濟部官員出席，他認為公聽會太個案、太具針對性，即回應陳超明不可能主辦，如他是拿錢辦事，應該說服委員舉辦才是。

梁說，郭克銘後來請他加翁華利的LINE，說會贊助政治獻金，但與翁碰面後，感覺翁要他配合做事、感覺不舒服，他認為既然過程太複雜，乾脆不要政治獻金。

梁說，之後他和李恆隆見到面，李很健談，一直說話，他當聽眾，李說會找一個朋友捐100萬元政治獻金，再拿50萬元給他，他將50萬元帶回苗栗，因選舉忙碌，就沒再進一步處理。

梁還說，「整起事件我與委員都是局外人、都是被籌畫的角色」，而檢察官的起訴全部是臆測，毫無證據。

檢調2020年7月31日搜索陳超明，同年9月21日起訴陳、梁文一、李恆隆、郭克銘等人，陳、梁都被羈押禁見，陳羈押禁見127天，2020年12月4日以500萬元交保，梁文一以150萬元交保。

陳超明被控以政治獻金名義透過郭克銘向李恆隆收賄100萬元，再向經濟部施壓派官員參加2019年12月18日由東吳大學法學院在立法院紅樓舉辦的「公司法適用鑑定公聽會」，犯職務收賄罪。

台北地檢署指控，陳超明以經濟委員會召集委員名義提供協力， 先在東吳大學所發公聽會函文上蓋印國會辦公室的橫條章，轉送經濟部，2019年12月16日時親自致電時任經濟部長沈榮津，要求派官員出席公聽會，以施壓經濟部可撤銷太流公司的增資登記。