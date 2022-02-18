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港男來台進行自體脂肪陰莖增大手術失敗 怒控整形名醫
一名袁姓香港男子2018年底來台找丁姓名醫做陰莖增大手術，術後卻受有龜頭壞死等缺損，萎縮至原本尺寸五分之一，憤而提告丁醫涉過失傷害罪。雖然衛福部醫事審議委員會鑑定報告認定丁醫涉有過失，但台北地檢署偵查期間，雙方和解撤告，今給予丁醫不起訴處分。
據了解，20幾歲的袁男住在香港，疑似因不滿意自己生殖器大小，上網搜尋「陰莖自體脂肪增粗術」，發現丁姓名醫是這方面專家，於是決定飛來台灣進行手術。
術後，卻發生陰莖發炎等術後不適，先回去原本的醫美診所處理，但診所僅開立止痛藥給他吃，他只好緊急找別家醫院就醫。事後，袁男因此憤而提告，認為丁醫涉犯過失傷害罪。
他主張，2018年12月11日，丁醫在台北大安區安和路診所，為他施以增長放鬆懸韌帶、打自體脂肪龜頭陰莖增粗增長、割包皮手術時，應注意而不注意，致他術後受有龜頭陰莖壞死、壞疽、陰莖龜頭缺損、萎縮至原本尺寸五分之一，且尿道口位移向上等傷害。
民生專組主任檢察官將全案送交醫審會鑑定，醫審會認為丁醫術前評估及檢查不夠詳細，醫療紀錄也寫得不完整，不符醫療常規，涉有過失。丁醫則否認有疏失。不過，兩人調解成立，袁男決定撤回告訴，檢方依法給予不起訴處分。
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