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案發時未具「公務員」身分 北斗鎮長被控貪污獲輕判

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

彰化縣北斗鎮長李玄在，在他未上任前，即2017年李的妻子楊麗香擔任北斗鎮長時，要求清潔隊陳姓班長違法打開北斗垃圾大門，讓傅姓親戚委託的砂石車司機進入，傾倒廢棄物省下清運費4萬餘元；李還販賣禁用偽農藥。一審將李判刑5年6月、8月，合併執行6年。李不服上訴，二審合議庭認李在當時無公務員身分，依但書規定可減刑，遂改依貪汙罪判1年10月、販賣偽農藥判6月（可易科罰金），併科罰金新台幣100萬元。可上訴。

二審合議庭以李玄在犯案時間是2017年，當時李的妻子楊麗春擔任上斗鎮長，而李於次年即2018年才擔任北斗鎮長，案發時他並未擔任北斗鎮長，無刑法上「公務員」身分，但因與具公務員身分的清潔隊陳姓班長共同實行，仍以共同正犯論，而李既不具公務員身分，依貪污罪第19條、刑法第31條但書規定，遞減輕其刑。

合議庭審酌，李玄在與同案的清潔隊陳姓班長共犯貪汙罪對主管事務圖利罪，考量李與陳的犯行、主觀的惡性，相較於其他違反貪污罪類型，李的犯罪情節輕微，且圖利傅姓親戚減少廢棄物的處理費用，僅4萬3768元；一審未適用貪汙罪規定減輕其刑，即有不當。此外，李販賣偽農藥1次，犯後坦承犯行，亦屬輕微，因此改判輕刑。

判決書指出，傅男是李玄在的親戚，因他建物須拆除，乃以5萬6000元代價，委請不知情的劉男於2017年7月22日、24日、8月19日至23日，進行建物拆除工程，並於2017年8月23日委請劉代為向劉的哥哥，以7000元之代價，租用2輛砂石車，以清運拆除後所餘的 磚塊、混凝土塊。

傅因欲將所餘磚塊、混凝土塊載往北斗掩埋場堆置，認李玄在當時任鎮長楊麗香的丈夫，當可協助處理此事，遂致電李玄在，並經李玄在允諾將告知清潔隊陳姓班長，惟李玄在尚未聯絡陳。

同年8月23日，2名砂石車司機載磚塊、混凝土塊載往北斗掩埋場傾倒，被陳姓清潔隊班長（一審判刑2年，緩刑2年）攔下，拒絕砂石車進入，司機遂打電話告知劉無法進入，之後再依序由劉、傅、李以電話聯絡此事。

李玄在接獲司機遭阻通知時，即已知悉此舉於法有違，撥打電話至司機手機，再由司機將手機交予陳姓班長，李玄在則在通話中指示陳姓班長讓司機的車輛入內傾倒磚塊、混凝土塊。陳姓班長雖明知違法，然因憚於李玄在勢力，同意讓車輛入內，並指出具體位置供2名司機傾倒磚塊、混凝土塊在北斗掩埋場內，合計約54.71公噸，圖利傅獲得免於支付應付費用的不法利益共計4萬3768元。

此外，李玄在經營農藥行，竟自2015年起，在農藥行一樓密室內，意圖販賣儲藏偽農藥、禁用農藥，並於2018年5月3日下午，與男子阿澤以每箱1萬500元價格，販賣偽農藥「攏綜清（賽速寧）」3箱予阿澤，並收取價款現金3萬1500元。

一審依貪污罪將李玄在判刑5年6月、依販賣偽農藥判刑8月，合併執行6年。李不服上訴，台中高分院撤銷一審部分判決，依貪污罪改判刑1年10月、販賣偽農藥判6月（可易科罰金），併科罰金100萬元。可上訴。

彰化縣北斗鎮長李玄在，被控圖利親戚倒廢棄物，一審被判刑5年6月，李不服上訴，二審合議庭認李在當時無公務員身分，依但書規定可減刑，遂改依貪污罪從輕判刑1年10月。可上訴。圖／本報資料照
彰化縣北斗鎮長李玄在，被控圖利親戚倒廢棄物，一審被判刑5年6月，李不服上訴，二審合議庭認李在當時無公務員身分，依但書規定可減刑，遂改依貪污罪從輕判刑1年10月。可上訴。圖／本報資料照

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