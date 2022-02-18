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北斗鎮長李玄在被判涉貪將停職 喊冤將上訴爭清白

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣北斗鎮李玄在2017年涉犯北鎮斗清潔隊代處理廢棄物及販售偽農藥，昨天台中高分院宣判有期徒刑1年10個月，彰化縣政府收到判決書，最快下周行文鎮公所，對李玄在處以停職處分，因剩餘任期不滿1年，縣政府將另派代理鎮長。

李玄在今天未接聽電話，透過他的妻子前北斗鎮長楊麗香對外喊冤，表示她和丈夫都對二審判決結果感到遺憾，將在收到判決書後與律師研究，會上訴爭取司法還李玄在清白，過去這幾年感謝鄉親情義相挺，李玄在一旦停職，將暫停服務，上訴如果最高法院發回更審，李玄在不排除尋求競選連任，繼續為鄉民服務，不過她和支持者的公益關懷不會間斷。

彰化地方法院法官依涉犯圖利罪、販賣而儲藏禁用農藥罪，2020年6月判處李玄在6年有期徒刑，褫奪公權4年，併科罰金120萬元，李玄在不服，委託律師上訴。台中高分院法官依李玄在非擔任公務員期間，與公務員典同對主管事務圖利罪，處有期徒刑1年10個月，褫奪公權兩年，又對意圖販賣而儲藏禁用農藥罪，處有期徒刑6個月，易科罰金100萬元，沒收尚未追繳的犯罪所得3萬1500元。

「沒想到很單純的選民服務演變成這樣，真的很意外。」李玄在的妻子前北斗鎮長楊麗香說，李玄在那時候只是一介平民，基於「一人當選，兩人服務。」幫她處理一些事務，關於清潔隊讓私人廢棄物進場一案，司機和代處理業者都證稱李玄在沒打電話交代清潔隊放行，就算真的有關心，北斗鎮清潔隊根本沒收費，何來圖利貪汙

楊麗香又說，私人廢棄物進場鋪在垃圾場車道，環保局派員察看，認可那是可回收廢棄物，鋪車道沒問題，後來這件事出狀況，她和李玄在認為整件事很單純，沒收費貪瀆，私人廢棄物已全部被清除就應該全案落幕，沒想到發生這樣的意外，高分院判決也讓她和李玄在感到意外，但不敢有怨言。

「我們向常年支持我們的鄉親朋友表達歉意，要暫停服務工作。」楊麗香說，收到判決書之後，會與律師研究上訴，她不贊成李玄在在這樣的情況下繼續從政，可是很多民眾為之抱屈，選不選取決民意，她和李玄在都會靜觀其變，如果最高法院發回更審，李玄在可能爭取連任。

李玄在的父親李順銘11年前當選北斗鎮長，因親友涉嫌為他買票，被高院判決當選無效遭解職，鎮公所依法舉辦補選，李順銘的媳婦楊麗香代替公公出征，不但當選還連任，兩屆任滿由李玄在競選，順利當選鎮長，未料將面臨停職處分。

李玄在和妻子楊麗香，分別擔任現任與前任的鎮長，李玄在任內政通人和，他與妻子伉儷情深，經常在臉書曬恩愛。圖／轉載自李玄在臉書
李玄在和妻子楊麗香，分別擔任現任與前任的鎮長，李玄在任內政通人和，他與妻子伉儷情深，經常在臉書曬恩愛。圖／轉載自李玄在臉書

廢棄物 律師 貪汙

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