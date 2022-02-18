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放火燒四面佛 審理2年突然提自己有精神疾病抗辯

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

男子李家瑋與台北市林森北路四面佛寺陳姓廟公有糾紛，花1萬元教唆男子鄭文琮縱火，自己則在一旁錄影，烈焰駭人。台北地方法院依放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪判李、鄭各6年、3年8月徒刑。李上訴，仍否認犯行，台灣高等法院考量他「道義上」補償被害人並和解，改判5年8月徒刑。

2019年12月7日，台北市警消單位接獲報案，指林森北路一棟大樓發生火警，大批消防車、救護車及逾百名消防員到場灌救，救出134人、疏散500人。

火調結果事後出爐，認定起火點在1樓，災損則是燒毀四面佛廟等3戶人家，造成相關家具、佛具、裝潢等及11部機車毀損；其中四面佛佛像西、南、北面顏色變得較黑，東面更燒黑。

警方過濾監視器畫面，循線逮捕李家瑋、鄭文琮，並查出李與四面佛寺陳姓廟公有金錢糾紛，雙方先在網路上互嗆，李心生不滿，以1萬元代價教唆鄭縱火。

李家瑋從2019年12月8月被警查獲後，到2021年12月23日高院行準備程序時，長達2年都沒提出精神抗辯，卻在去年12月27日時聲請鑑定是否有因精神狀況欠佳而有刑法第19條免責或減輕事由。

不過李家瑋提出的就醫紀錄是在1999年和2004年間，距離縱火案發生已有20餘年、5年之久，且病歷資料顯示李有「不認錯、倔強」性格，或是「數學可學」、「國學↓」、「可算數學加減乘」、「but 國學 ability↓」、「Homework 可做、可讀、可默寫」、「不專心為主」等評估。高院認為這些問題不致會影響到他這次縱火，沒有必要再送台大醫院精神鑑定。

高院審酌李家瑋指因和廟公有糾紛，就籌畫放火，殃及無辜，雖然財物損害嚴重但沒有燒燬住宅，但他矢口否認犯行、推諉卸責、毫無悔意，惡性甚鉅。高院表示，李雖未懺悔，但仍賠了44萬給被害人們，二審略減4月徒刑，改判刑5年8月。

男子李家瑋與台北市林森北路四面佛寺陳姓廟公有糾紛，2019年12月7日花1萬元教唆男子鄭文琮縱火，台灣高等法院依放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪派李5年8月徒刑。資料照片。記者蔡翼謙／攝影
男子李家瑋與台北市林森北路四面佛寺陳姓廟公有糾紛，2019年12月7日花1萬元教唆男子鄭文琮縱火，台灣高等法院依放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪派李5年8月徒刑。資料照片。記者蔡翼謙／攝影

四面佛 縱火 北市

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