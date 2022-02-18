吃安眠藥、大量掉髮...雙和被害人當庭甩藥單要他面對

洪堯見因確診住進新北市雙和醫院負壓隔離病房，卻在去年5月31日持刀砍殺3護理師，新北地檢署依殺人未遂等罪嫌起訴洪男並羈押至今。新北地方法院合議庭今進行交互詰問，合議庭詢問身受重傷、手部受到永久性創傷的陳姓護理師是否有意見，她拿出大疊安眠藥、止痛藥的藥袋甩在桌上，紅著眼眶對洪堯見說「麻煩你不要再逃避，像男人一樣面對」。

檢方起訴指出，洪男去年31日上午7點多走出病房，蔡姓、陳姓護理師阻止說：「阿伯，你不能離開病房」，請他回到病房內，引發洪男不滿，基於殺人意圖將水果刀藏在身後，持刀朝施姓護理師背部、胸部捅、刺多下，又拿刀衝向聞聲前來的蔡、陳兩名護理師，造成陳姓護理師重傷，被依殺人未遂起訴，羈押至今。

事後陳姓護理師手部永久性創傷、飽受精神、生理折磨，要吃大量安眠藥、止痛藥等才勉強能入眠，更因此掉了大量頭髮，陳母不捨稱「她都吃三種安眠藥、止痛藥，房間裡都是掉落的頭髮」。

合議庭今進行交互詰問，洪的律師仍緊咬洪疑似患有「加護病房症候群」等譫妄症，才導致洪男犯案，並以洪男在案發前，護理師為其清洗注射管時，洪男出聲阻止但說詞反覆等理由，認為洪男當時已出現認知問題。

洪的律師並提出盼雙方能以修復式司法程序進行，被害者委任律師則以洪的狀況不穩定、不存在互信基礎等理由拒絕，雙方未達成共識。