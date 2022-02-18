砍護理師當庭扯事後被報復 受害家屬怒：閻王會判你！
洪堯見因確診住進新北市雙和醫院負壓隔離病房，卻在去年5月31日持刀砍殺3護理師，新北地檢署依殺人未遂等罪嫌起訴洪男並羈押至今。新北地方法院合議庭今進行交互詰問，洪堯見突然抱怨在案發後被護理師報復不包尿布，讓旁聽的受害者家屬情緒激動，怒罵「毀了三個小女生的一生，還說甚麼鬼話」，痛批「法官不判你，閻羅王也會判你」，洪的女兒則痛哭道歉，直喊「我真的會去死」，雙方均因擾亂庭上秩序被審判長出聲警告。
檢方起訴指出，洪男去年31日上午7點多走出病房，蔡姓、陳姓護理師阻止說：「阿伯，你不能離開病房」，請他回到病房內，引發洪男不滿，基於殺人意圖將水果刀藏在身後，持刀朝施姓護理師背部、胸部捅、刺多下，又拿刀衝向聞聲前來的蔡、陳兩名護理師，造成陳姓護理師重傷，被依殺人未遂起訴，羈押至今。
合議庭今進行交互詰問，洪的律師仍緊咬洪疑似患有「加護病房症候群」等譫妄症，才導致洪男犯案，並以洪男在案發前，護理師為其清洗注射管時，洪男出聲阻止但說詞反覆等理由，認為洪男當時已出現認知問題。
護理長在出庭作證時，提到案發後即使洪不斷辱罵護理人員、出腳踹人，甚至吐口水，他們仍悉心照料，並因警方評估洪需全天候上銬，護理人員只得一口一口餵食洪男，並替他包尿布，但因洪堯見不停反抗還扯掉尿布，護理人員最後讓他隨意便溺在床單上並定期更換。
洪堯見聽聞護理長說法反駁，稱「我要求用尿布被他們拒絕...」、「他們都有報復心態...」，被庭上以與案件無關為由打斷，身受重傷的陳姓護理師其母聽完忍無可忍，當庭怒斥「你毀了三個小女生的一生，還說甚麼鬼話」，痛哭批「法官不判你，閻羅王也會判你」，洪的女兒聞聲回頭，頻頻拭淚道歉，被陳母怒回「道歉有甚麼用...他毀了我女兒的一生，連洗碗都不能...」，洪的女兒因此情緒失控「我真的會去死，我去死好了」，最後雙方均被法警制止，審判長因雙方擾亂庭上秩序出聲警告。
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