砍護理師當庭扯事後被報復 受害家屬怒：閻王會判你！

洪堯見因確診住進新北市雙和醫院負壓隔離病房，卻在去年5月31日持刀砍殺3護理師，新北地檢署依殺人未遂等罪嫌起訴洪男並羈押至今。新北地方法院合議庭今進行交互詰問，洪堯見突然抱怨在案發後被護理師報復不包尿布，讓旁聽的受害者家屬情緒激動，怒罵「毀了三個小女生的一生，還說甚麼鬼話」，痛批「法官不判你，閻羅王也會判你」，洪的女兒則痛哭道歉，直喊「我真的會去死」，雙方均因擾亂庭上秩序被審判長出聲警告。

檢方起訴指出，洪男去年31日上午7點多走出病房，蔡姓、陳姓護理師阻止說：「阿伯，你不能離開病房」，請他回到病房內，引發洪男不滿，基於殺人意圖將水果刀藏在身後，持刀朝施姓護理師背部、胸部捅、刺多下，又拿刀衝向聞聲前來的蔡、陳兩名護理師，造成陳姓護理師重傷，被依殺人未遂起訴，羈押至今。

合議庭今進行交互詰問，洪的律師仍緊咬洪疑似患有「加護病房症候群」等譫妄症，才導致洪男犯案，並以洪男在案發前，護理師為其清洗注射管時，洪男出聲阻止但說詞反覆等理由，認為洪男當時已出現認知問題。

護理長在出庭作證時，提到案發後即使洪不斷辱罵護理人員、出腳踹人，甚至吐口水，他們仍悉心照料，並因警方評估洪需全天候上銬，護理人員只得一口一口餵食洪男，並替他包尿布，但因洪堯見不停反抗還扯掉尿布，護理人員最後讓他隨意便溺在床單上並定期更換。