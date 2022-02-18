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家暴男嫌父親洗澡慢 點火燒雙腿遭判3年2月

中央社 / 高雄18日電

家暴前科蔡姓男子不但無視保護令恐嚇毆打七旬父親，甚至嫌洗澡慢，點火燒其雙腳致二度燒燙傷，他辯稱是父親燒自己，橋頭地院依傷害直系血親尊親屬等罪判3年2月。

蔡男到案後雖承認違反保護令恐嚇父親，但辯稱他當時正在客廳看電視，突然就聽到父親在房間大喊著火了，跑進房間就看到其下半身已著火，才趕快滅火抱到浴室沖水，且還看到甲苯放在浴室門口地上，應該是父親自己拿到房間的。

不過，橋頭地方法院傳訊蔡男雙親作證後，認為蔡父不可能無端誣陷血肉至親，且若為自殘也不可能在點火後將打火機妥善收好，因此不採信蔡男辯詞。審酌蔡男無視保護令一再藉故闖入雙親住處毆打高齡父親，又僅因洗澡生活瑣事發生口角，進而點火加害父親生命，惡性重大，加上蔡男曾因恐嚇母親遭判刑，據此依違反違反家庭暴力防治法、傷害直系血親尊親屬罪，判處3年2個月徒刑，全案可上訴。

判決指出，長期無業居無定所的蔡男因曾對家人施暴，109年曾遭父母聲請保護令不得靠近；但他仍時常恐嚇雙親，去年2月5日甚至在與父親起口角後，出手毆打臉部，造成右眼瘀傷、左臉紅腫。

不料，蔡男去年2月16日又因生活瑣事恐嚇父親「你怎麼不動作快一點？趕快洗澡啦，不然，我就要給你的腳剁掉」、「灌給你死、這樣你才不會到處亂走、亂說話」、以及「我是一個準備入監的人了，不會讓你倆老好過」等語。

蔡男嗆聲完後，接著持有易燃刺激性罐裝甲苯朝父親雙腿噴灑點火，導致其受有左膝、右後大腿、右小腿、右手腕、左手肘、左手掌二度燒燙傷，轄區高雄市左營警分局獲報到場帶回蔡男，橋頭地檢署偵結後依傷害直系血親尊親屬等罪將他起訴。

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