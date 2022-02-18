立委貪污案開庭 陳超明：司法會還我公道、清白
台北地方法院審理立委貪污案，今天傳喚國民黨立委陳超明等人召開言詞辯論庭。陳超明出庭前受訪時表示，相信司法會還給他公道、清白，確信自己應該是沒有罪。
陳超明指出，從調查局的偵訊、庭訊裡面的證據，都已經顯示得非常清楚、明白，且相信這些證據足夠證明他是無罪的。
除了陳超明外，北院也傳喚陳超明辦公室主任梁文一、前太流公司負責人李恆隆、是知顧問公司總經理郭克銘等人進行辯論程序。
李恆隆涉嫌透過郭克銘等人行賄立委蘇震清、陳超明、廖國棟、前立委徐永明等，透過公司法修法或舉辦公聽會，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO經營權。台北地檢署9月間依貪污治罪條例等罪嫌起訴。
檢方指控，陳超明以立法院經濟委員會召委名義，以列名開會通知函發函經濟部及致電前經濟部長沈榮津等方式，逼迫經濟部官員參加由東吳大學法學院於立法院紅樓會議室舉行的公聽會，並以政治獻金方式收受賄賂新台幣100萬元，梁文一被控收賄50萬元。
北院審理期間，陳超明始終否認犯罪，強調自己認為這只是一般的民眾請託案，只因打了一通電話就被貪污罪起訴，無奈到極點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言