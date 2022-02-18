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高雄男酒測前心虛雙手合十祈禱別超標 酒測值1.04毫克

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄鍾姓男子酒後駕車返家，路上闖紅燈被警察盤查，在酒測前鍾男竟雙手合十祈禱酒測值不超標，結果發現他酒測值每公升1.04毫克；警詢後依法送辦。

據了解，左營警分局舊城派出所員警前天晚上8點多巡邏時，遇上鍾男（56歲）闖紅燈，鍾身上還散發濃厚酒氣，便上前攔查。

在酒測前，鍾男雙手合十對著酒測器做出祈禱動作，期盼酒測值不要超標，狼狽模樣看到員警又好氣又好笑，一測之下果然酒測值達到每公升1.04毫克，嚴重超過法定酒測標準值，隨即將他逮捕。

鍾男說，他飲酒後，正準備回到距離不到500公尺的住家，沒想到在途中便遭警方攔下。警詢後依不能安全駕駛罪移送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄鍾姓男子酒後駕車返家，路上闖紅燈被警察盤查，在酒測前鍾男竟雙手合十祈禱酒測值不超標。記者邱奕能／翻攝
高雄鍾姓男子酒後駕車返家，路上闖紅燈被警察盤查，在酒測前鍾男竟雙手合十祈禱酒測值不超標。記者邱奕能／翻攝

酒測 超標 警察

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