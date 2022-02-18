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老師暴怒抓小一男童甩鐵櫃 檢痛批拙劣身教起訴求重刑

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園某國小曾姓女老師僅因班上1名小學一年級男童頑皮不聽話，竟當全班面抓他衣領，整個人拉起甩向後方鐵櫃害他受傷，犯後在校內調查、偵訊時說詞反覆狡辯，檢方痛批曾身為老師卻以此拙劣身教，難想像男童未來對學校教育會有多不信任，偵結依傷害罪嫌起訴建請法院從重量刑。

檢警調查，曾女（50歲）是男童國小一、二年級的導師，明知自己身為教師的職責是教育學生，但她2020年12月14日早上11點多，因認為男童在班上頑皮、表現不佳，竟當眾在國小教室內抓住男童的衣領，將他整個人從座位上拉起。

曾女將男童拉起後，還用力甩向教室後方的鐵製置物櫃，男童摔向置物櫃背部挫傷，嚇到愣住不敢反抗，曾還繼續叫他站在後面罰站，直到男童回家時跟家長告知，母親發現小孩身上有明顯挫傷，決定報警對這名老師提告。

檢方訊時，曾女僅坦承有拉男童衣領並叫他到後面鐵櫃前罰站，但對於造成男童受傷原因交代不清，男童則指證歷歷，詳述當時被老師施暴甩向鐵櫃受傷過程，另男童母親事後也帶他去醫院驗傷，確認他下背部有挫傷。

校方獲報後也召集調查小組，經過多次開會認定曾女有拉男童衣領甩向後方鐵櫃，過程中男童雖然有反抗仍遭拉扯，且當時發出巨響造成班上多名學生都嚇到。檢方偵結依傷害罪嫌起訴曾女，並請法院依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。

檢方還說，曾女犯後推諉卸責，從她在校方調查會議陳述的意見，到警詢、偵訊間說詞反覆前後不一，曾身為教師竟對一年級學生如此作為，直言「實難想像男童將來對學校教育會抱持何種不信任」。

檢方更痛批，曾女身為教育者竟以此拙劣身教，教導男童及同班同學漠視他人身體法益，犯後又飾詞狡辯，認為曾的行為實不容寬縱，要法院從重處罰。

曾女抓小一男童甩向鐵櫃，檢方起訴向法院求重刑，此為示意圖與本案無關。圖／報系資料照
曾女抓小一男童甩向鐵櫃，檢方起訴向法院求重刑，此為示意圖與本案無關。圖／報系資料照

傷害罪 桃園

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