台東男子遭警取締比「中指 」判拘役30天罰3萬5千元
台東一名劉姓男子開車違停遭員警開單取締，未料，劉離去時竟朝員警比出「中指」，員警當場攔停逮捕，詢問後依侮辱公務員罪法辦。檢方起訴，法官認定比中指手勢貶損員警尊嚴，判拘役30天，繳公庫3萬5千元。
判決書指出，劉男於去年8月間開車在池上鄉違停，遭關山分局池上分駐所員警開單取締，收到罰單劉離去時，竟伸出左手朝員警比出中指，員警見狀感到受辱，立刻趨前攔停，並當場逮捕帶回所內詢問。
警方詢問後依侮辱公務員罪移送，案經檢察官起訴，台東地方法院審理。劉坦承犯行，法官認為劉男明知員警依法執行勤務，比出中指動作，顯然輕蔑貶損員警尊嚴，已觸犯侮辱公務員罪。
法官日前審結，判處劉男拘役30天，如易科罰金，以新台幣1仟元折算一天，另向公庫支付新台幣3萬5千元。
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