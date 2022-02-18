台東男子遭警取締比「中指 」判拘役30天罰3萬5千元

相較一般冷冰冰的判決書，今（2022）年1月，在高雄少年及家事法院的一件離婚案件中，法官於判決書的附記事項處，寫了一封信給當事人的小孩——強調父母親的爭吵不是小孩的錯，希望他知道爸爸媽媽都非常愛他，並祝福他可以平安長大。這封難得出現在判決的信，也在網路上引起熱議。

2022-02-18 13:53