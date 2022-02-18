藝人吳宗憲投資的必礦公司挨告 中檢予以不起訴處分

藝人吳宗憲投資必礦科技公司擔任執行長，該公司經營PGTalk APP支付平台，去年舉辦外帶打八折活動，加盟烤肉串的羅姓業者，3天內營收高達73萬餘元，平台認交易異常拒付，羅控告必礦公司陳姓負責人及紀姓業務員，檢察官以證人「Hank」證稱沒有消費商品，且疫情三級警戒期間怎可能舉辦千人烤肉，構不成詐欺等罪，檢察官將陳姓負責人、紀姓業務員予以不起訴處分。檢察官認為這是民事糾紛，羅應循民事途徑謀求救濟。

台中市某烤肉串店羅姓業者，提告指出必礦科技股份有公司的紀姓業務員，於去年3月15日，介紹並協助他成為必礦公司所經營的PGTalk APP電子支付平台的合約商家，並簽訂供應商契約書。

必礦公司見新冠肺炎造成全國攤販售入銳減，欲活絡商機及提高平台佔有率，去年8月1日起至9月30日止，舉辦「外帶打八折」優惠活動，即消費者至合約商家消費時，使用平台綁定信用卡或銀行帳戶，以1：1的比率值PGP點數後，即可以商品價格8折的點數購買商品，俟交易完成後，必礦公司會以商品原價格的現金匯商家綁定的帳戶，2成的差額則由必礦公司吸收作為廣告行銷的費用。

羅姓業者參加此活動，經顧客自去年8月12日起至同月14日止，消費合計59萬餘元，並已於同月14日，藉由平台完成支付。未料紀姓業務員及該公司陳姓負責人，拒絕支付73萬餘元（即59萬餘元打8折前的原價），因此控告紀、陳涉嫌詐欺、業務侵占。

紀姓業務員辯稱，活動規定顧客消費必須是外帶，一次性消費，當日食用完畢，烤肉串店突於3天交易金客高達60多萬元，認為有詐取活動2成金額的嫌疑，乃要求商家提出證明才能撥款，因交易異常才先行凍結。

檢察官查出，烤肉串店在這3天，由平台的江姓會員消費30萬餘元，另一會員Hank消費29萬餘元。

江證稱他經營補習班，因羅說與必礦公司配合活動，但帳戶的儲值上限是30萬，與羅研究後，乃先給羅20萬，再由羅轉帳給Hank，他另外給Hank，由Hank幫他儲值購30萬點數，再請羅60萬點數消費完畢，後來他只取貨5、6次，值值1萬4000元。

Hank證稱，當初是江說他的會員帳號已達儲值上限，乃轉帳要求代為儲值，由江拿他的手機掃描商家的QR CODE消費扣點，實際上他沒有消費商品。

證人必礦公司董事長特助證稱，商家於去年8月13日、14日僅江與Hank2個帳號，就消費59萬餘元，必礦公司發現交易有異常，經詢問後，羅辯稱是補習班舉辦千人烤肉活動，但當時疫情仍在三級警戒期間，根本不可能辦這種群聚活動。