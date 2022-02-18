快訊

直播／台南出現小學生確診首例 指揮中心下午2時記者會

余苑綺恐剩2個月壽命！李亞萍暴哭：全家人都被擊垮

台南六甲農會與碾米廠盜賣公糧 總幹事遭收押

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

農糧署南區分署日前稽查公糧倉庫管理時發現，台南市六甲農會所屬倉庫疑有擅自挪動公糧致短虧，南檢自去年底起陸續發動五波，合計聲請羈押許姓總幹事等5人獲准，經農糧署派員清點，該倉庫一共短虧1302公噸公糧，損失高達3135萬2992元，檢方正擴大偵辦中。

南檢指出，南區分署發現公糧短虧後，去年10月27日由該分署政風室帶同吳姓倉庫管理員前往法廉政署南部地區調查組自首，並報請本署檢察官蔡佰達指揮偵辦。

案經迅速縝密調查後，認有多家碾米廠牽涉其中，去年11月10日針對兩家碾米廠發動第1波搜索，帶回碾米廠負責人及多位負責載運米糧司機，釐清案情，經調查發現，該倉庫管理員是從每袋公糧挖取少量米至其預先準備好空袋內，再用劣質米填補到數量短缺的米袋內，藉此侵占公糧，嗣累積至約20至30噸數量後，再以遠低於市價行情，用每噸約1萬8000元價格銷贓給特定碾米廠。

檢察官偵訊後，認吳姓倉庫管理員及碾米廠曾姓負責人涉嫌違反貪汙治罪條例侵占公有財物及故買贓物等罪嫌重大，向台南地方法院聲請2人羈押禁見獲准，另名碾米廠林姓負責人則以15萬元交保候傳。

檢廉持續追查，發現仍有其他碾米廠業者私下向該倉庫管理人員買受公糧，12月、今年1月間陸續發動4波行動，計有4人聲請羈押獲准後，依所掌握事證，認應有農會幹部涉及本案。

昨天由承辦檢察官逕行拘提該農會許姓總幹事到案，經檢察官訊問後，認他涉犯貪污治罪條例之侵占公有財物罪嫌重大，有逃亡及勾串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

據調查，自吳姓管理員自首迄今，已陸續執行5波行動，合計聲請羈押5人獲准，經農糧署派員清點，該倉庫一共短虧1302公噸公糧，損失高達3135萬2992元，檢廉專案小組將持續深入追查，並已積極要求負責保管公糧農會擔負賠償損失責。

南檢自去年底起陸續發動五波，合計聲請羈押許姓總幹事等5人獲准，經農糧署派員清點，該倉庫一共短虧1302公噸公糧，損失高達3135萬2992元。記者邵心杰／翻攝
南檢自去年底起陸續發動五波，合計聲請羈押許姓總幹事等5人獲准，經農糧署派員清點，該倉庫一共短虧1302公噸公糧，損失高達3135萬2992元。記者邵心杰／翻攝
農糧署南區分署日前稽查公糧倉庫管理時發現，台南市六甲農會所屬倉庫疑有擅自挪動公糧致短虧。記者邵心杰／翻攝
農糧署南區分署日前稽查公糧倉庫管理時發現，台南市六甲農會所屬倉庫疑有擅自挪動公糧致短虧。記者邵心杰／翻攝

農會 檢察官 侵占

延伸閱讀

中市議員冉齡軒詐助理費 法官訊後裁定將她羈押

魚塭池回填上萬噸廢棄物 不法獲利上千萬元業者收押

帶動紅蔥頭買氣 台南有請總舖師示範自製紅蔥酥

農業年產值逾600億 科技農業讓彰化如虎添翼

相關新聞

老師暴怒抓小一男童甩鐵櫃 檢痛批拙劣身教起訴求重刑

桃園某國小曾姓女老師僅因班上1名小學一年級男童頑皮不聽話，竟當全班面抓他衣領，整個人拉起甩向後方鐵櫃害他受傷，犯後在校內...

前資政徐立德要和小他35歲妻離婚 最高法院確定准了

總統府前資政徐立德與小他35歲女音樂家陳怡伶結婚，開啟人生第二春，但再婚後第三年，徐以兩人價值觀差異為由訴請離婚，一審判...

台南六甲農會與碾米廠盜賣公糧 總幹事遭收押

農糧署南區分署日前稽查公糧倉庫管理時發現，台南市六甲農會所屬倉庫疑有擅自挪動公糧致短虧，南檢自去年底起陸續發動五波，合計...

大一女闖紅燈撞傷婦人 副教授為她求情獲緩刑

台中市洪姓大一女學生，前年騎機車闖紅燈，撞傷也騎機車的吳女，致吳女多處受傷，洪女案發後向警自首，一審依過失傷害罪將洪女判...

高雄男酒測前心虛雙手合十祈禱別超標 酒測值1.04毫克

高雄鍾姓男子酒後駕車返家，路上闖紅燈被警察盤查，在酒測前鍾男竟雙手合十祈禱酒測值不超標，結果發現他酒測值每公升1.04毫...

台東男子遭警取締比「中指 」判拘役30天罰3萬5千元

台東一名劉姓男子開車違停遭員警開單取締，未料，劉離去時竟朝員警比出「中指」，員警當場攔停逮捕，詢問後依侮辱公務員罪法辦。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。