聽新聞
test
0:00 / 0:00
財政部助理研究員詐領出差高鐵費 獲緩起訴
財政部財政資訊中心沈姓助理研究員，因搭乘友人車輛去台南出差，卻住一晚還核報當天來回高鐵票銷帳，事後被移送法辦。她坦承犯行，台北地檢署調查後，認定涉犯詐欺罪，考量無前科且犯後態度佳，給予緩起訴處分，期間1年。
檢方調查，2020年4月間，沈女要去台南出差，參與會議，她搭乘友人車輛前往並刷國旅卡住了一晚，事後卻報核銷當天來回高鐵票。事後，單位要核銷費用時，拉出國旅卡所有消費明細紀錄，才發現她明明住宿一晚，卻報核銷當天來回的高鐵票，其中有弊。
案經政風室移送北檢偵辦，她坦承犯行。檢肅黑金專組檢察官黃聖認為，沈女行為涉犯詐欺罪，考量其深具悔悟，且無前科紀錄，是對她此次犯行暫緩予以追訴處罰，併參酌刑法第57條所列事項及公共利益的維護，對公共利益的維護無礙，認以緩起訴為適當。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言