財政部助理研究員詐領出差高鐵費 獲緩起訴

財政部財政資訊中心沈姓助理研究員，因搭乘友人車輛去台南出差，卻住一晚還核報當天來回高鐵票銷帳，事後被移送法辦。她坦承犯行，台北地檢署調查後，認定涉犯詐欺罪，考量無前科且犯後態度佳，給予緩起訴處分，期間1年。

檢方調查，2020年4月間，沈女要去台南出差，參與會議，她搭乘友人車輛前往並刷國旅卡住了一晚，事後卻報核銷當天來回高鐵票。事後，單位要核銷費用時，拉出國旅卡所有消費明細紀錄，才發現她明明住宿一晚，卻報核銷當天來回的高鐵票，其中有弊。