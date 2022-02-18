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財政部助理研究員詐領出差高鐵費 獲緩起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

財政部財政資訊中心沈姓助理研究員，因搭乘友人車輛去台南出差，卻住一晚還核報當天來回高鐵票銷帳，事後被移送法辦。她坦承犯行，台北地檢署調查後，認定涉犯詐欺罪，考量無前科且犯後態度佳，給予緩起訴處分，期間1年。

檢方調查，2020年4月間，沈女要去台南出差，參與會議，她搭乘友人車輛前往並刷國旅卡住了一晚，事後卻報核銷當天來回高鐵票。事後，單位要核銷費用時，拉出國旅卡所有消費明細紀錄，才發現她明明住宿一晚，卻報核銷當天來回的高鐵票，其中有弊。

案經政風室移送北檢偵辦，她坦承犯行。檢肅黑金專組檢察官黃聖認為，沈女行為涉犯詐欺罪，考量其深具悔悟，且無前科紀錄，是對她此次犯行暫緩予以追訴處罰，併參酌刑法第57條所列事項及公共利益的維護，對公共利益的維護無礙，認以緩起訴為適當。

財政部財政資訊中心沈姓助理研究員，因搭乘友人車輛去台南出差，卻住一晚還核報當天來回高鐵票銷帳，事後被移送法辦。她坦承犯行，台北地檢署給予緩起訴處分。圖／本報資料照。
財政部財政資訊中心沈姓助理研究員，因搭乘友人車輛去台南出差，卻住一晚還核報當天來回高鐵票銷帳，事後被移送法辦。她坦承犯行，台北地檢署給予緩起訴處分。圖／本報資料照。

國旅卡 高鐵 台南

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