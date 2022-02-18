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酒醉男不付車資罵警「他媽鴿子」遭起訴侮辱公務員
北市一名張姓男子酒後睡倒在計程車上，鄭姓駕駛叫也叫不醒，對方又不付車資，於是報警處理，豈料張男辱罵兩名員警「他媽鴿子」挨告。台北地檢署調查後，認定他確實對員警口出惡言，今依侮辱公務員罪起訴張男。
檢方調查，2021年12月9日上午6點多，張姓男子睡倒在計程車後座上，鄭姓駕駛叫也叫不醒，於是報警處理。中山分局圓山派出所兩名林姓員警獲報到場，把張男勸出車外，並要他趕快付車資，他卻倒在車身後面，賴著不走，且拒不支付車資。
此外，張姓男子還張口辱罵兩名林姓員警「他媽的」、「他媽鴿子、鴿你娘咧、媽的」、「他媽賤」，事後被移送法辦，他否認不法，辯稱是在針對鄭姓駕駛。檢察官勘驗員警隨身密錄器，查出他確實對員警口出惡言，今依侮辱公務員罪起訴張男。
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