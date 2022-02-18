快訊

直播／台南出現小學生確診首例 指揮中心下午2時記者會

余苑綺恐剩2個月壽命！李亞萍暴哭：全家人都被擊垮

柯賜海不滿意大法官解釋理由又聲請釋憲 這回不受理

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

刑法、組織犯罪防制條例等有「強制工作」規定，引發一罪二罰、侵害人性尊嚴、人身自由爭議，包括「抗議天王」柯賜海和數名法官聲請釋憲大法官去年作出釋字第812號解釋，認為相關法條違反比例原則、明顯區隔原則，不合憲法保障人身自由意旨。柯卻認為違憲理由未論及人民有權拒絕工作等，又聲請釋憲，大法官裁定不受理。

柯賜海同時指釋字第725號、第741號解釋，違反論理法則及少數服從多數民主議事基本原則，有剝奪人民訴訟權疑義，聲請變更或撤銷解釋。

憲法法庭第二審查庭審判長蔡烱燉、大法官許志雄、謝銘洋認為，柯賜海是在今年1月3日聲請解釋憲法，應依大法官審理案件法的規定審酌。但審查庭認為第812號解釋意旨和內容闡釋明確，沒有文字晦澀或論證不周的情形，無必要補充解釋。另外，柯不是725號、第741號解釋的聲請人，不得以之為變更解釋的客體。

審查庭認為柯賜海聲請不合法，一致決裁定不受理。

柯賜海。資料照片。記者王宏舜／攝影
柯賜海。資料照片。記者王宏舜／攝影

大法官 柯賜海 釋憲

延伸閱讀

禁萊豬釋憲案將開庭 藍營呼籲：勿為護航喪失獨立公正

影／藍營串連地方修法擋福食進校園 郝龍斌憂釋憲結果

認公投、釋憲擋福食太慢 郝龍斌：地方政府可做很多事

白宮澄清：大法官提名名單 不僅僅3人

相關新聞

老師暴怒抓小一男童甩鐵櫃 檢痛批拙劣身教起訴求重刑

桃園某國小曾姓女老師僅因班上1名小學一年級男童頑皮不聽話，竟當全班面抓他衣領，整個人拉起甩向後方鐵櫃害他受傷，犯後在校內...

前資政徐立德要和小他35歲妻離婚 最高法院確定准了

總統府前資政徐立德與小他35歲女音樂家陳怡伶結婚，開啟人生第二春，但再婚後第三年，徐以兩人價值觀差異為由訴請離婚，一審判...

台南六甲農會與碾米廠盜賣公糧 總幹事遭收押

農糧署南區分署日前稽查公糧倉庫管理時發現，台南市六甲農會所屬倉庫疑有擅自挪動公糧致短虧，南檢自去年底起陸續發動五波，合計...

法官一封暖心的信：省思離婚案件與法律中的文學

相較一般冷冰冰的判決書，今（2022）年1月，在高雄少年及家事法院的一件離婚案件中，法官於判決書的附記事項處，寫了一封信給當事人的小孩——強調父母親的爭吵不是小孩的錯，希望他知道爸爸媽媽都非常愛他，並祝福他可以平安長大。這封難得出現在判決的信，也在網路上引起熱議。

大一女闖紅燈撞傷婦人 副教授為她求情獲緩刑

台中市洪姓大一女學生，前年騎機車闖紅燈，撞傷也騎機車的吳女，致吳女多處受傷，洪女案發後向警自首，一審依過失傷害罪將洪女判...

高雄男酒測前心虛雙手合十祈禱別超標 酒測值1.04毫克

高雄鍾姓男子酒後駕車返家，路上闖紅燈被警察盤查，在酒測前鍾男竟雙手合十祈禱酒測值不超標，結果發現他酒測值每公升1.04毫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。