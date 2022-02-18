柯賜海不滿意大法官解釋理由又聲請釋憲 這回不受理

刑法、組織犯罪防制條例等有「強制工作」規定，引發一罪二罰、侵害人性尊嚴、人身自由爭議，包括「抗議天王」柯賜海和數名法官聲請釋憲。大法官去年作出釋字第812號解釋，認為相關法條違反比例原則、明顯區隔原則，不合憲法保障人身自由意旨。柯卻認為違憲理由未論及人民有權拒絕工作等，又聲請釋憲，大法官裁定不受理。

柯賜海同時指釋字第725號、第741號解釋，違反論理法則及少數服從多數民主議事基本原則，有剝奪人民訴訟權疑義，聲請變更或撤銷解釋。

憲法法庭第二審查庭審判長蔡烱燉、大法官許志雄、謝銘洋認為，柯賜海是在今年1月3日聲請解釋憲法，應依大法官審理案件法的規定審酌。但審查庭認為第812號解釋意旨和內容闡釋明確，沒有文字晦澀或論證不周的情形，無必要補充解釋。另外，柯不是725號、第741號解釋的聲請人，不得以之為變更解釋的客體。