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臉書PO申請綠卡廣告訊息挨罰20萬元 他打官司抗罰輸了
張姓男子在臉書粉絲專頁「加菲貓，飛上天-貓大學飛講堂」 刊登申請綠卡等訊息，被檢舉違反法令，內政部依違反入出國及移民法開罰20萬元，他不服提行政訴訟抗罰，台北地方法院認為處分無違誤，判張敗訴，可上訴。
判決指出，張2020年11月刊登「綠卡+學飛夢想方案」、「位於美國亞特蘭大的The Flight School，提供同學可以在學飛的過程，有條件的申請綠卡」等訊息，並留下報名的聯絡方式，經民眾檢舉，內政部認為張貼文涉及移民業務、招攬代辦出國移民的業務，依違反入出國及移民法裁罰20萬元。
張提行政訴訟主張，貼文僅是提供飛行同好或欲擔任機師者建議和協助，讓參與課程的人選擇適合的飛行學校，而介紹綠卡內容，屬於經驗分享、資訊交流，並非招攬、代辦移民業務。
再者，臉書標示私訊和電話，目的是推廣課程方案、提供有興趣者詢問課程的管道，並不屬於刊登招攬移民業務的廣告，認為內政部裁罰有誤，請求撤銷處分。
內政部抗辯，張坦承和美國飛行學校校長是商業上夥伴，會借場地給校長在台灣辦招生說明會，顯見以「綠卡+學飛夢想方案」宣導，吸引以飛行訓練為前提，進而到美國辦綠卡，違規事證明確。
法院認為，張以自己名義宣傳「綠卡+學飛夢想方案」及說明會，並實際負責報名業務、篩選參與者，認定他和美國飛行學校校長共同在台灣舉辦說明會，並在臉書散步說明會訊息，確實屬於未經許可經營移民業務，內政部裁罰無誤，駁回張的請求。
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