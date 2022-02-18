立委貪瀆案辯論 陳超明展露信心：確信我應該沒罪！

台北地方法院審理立委貪瀆案今天傳喚國民黨立委陳超明、陳的國會辦公室主任梁文一、行賄人太流公司前董事長李恆隆、「白手套」是知管理公司總理郭克銘行辯論程序；陳超明出庭前展露信心，「確信我應該是沒有罪」。

陳超明表示，謝謝大家的關心，他相信司法會還給他公道、清白，還稱個人很確信他是清清白白的，他確信自己應該是沒有罪。

陳超明說，從調查局的偵訊、庭訊裡面的證據，都已經顯示得非常清楚、明白，且相信這些證據足夠證明他是無罪的。

檢調2020年7月31日搜索陳超明，同年9月21日起訴陳、梁文一、李恆隆、郭克銘等人，陳、梁都被羈押禁見，陳羈押禁見127天，2020年12月4日以500萬元交保，梁文一則以150萬元交保。

陳超明被控以政治獻金名義透過郭克銘向李恆隆收賄100萬元，再向經濟部施壓派官員參加2019年12月18日由東吳大學法學院在立法院紅樓舉辦的「公司法適用鑑定公聽會」，犯職務收賄罪。

台北地檢署指控，陳超明以經濟委員會召集委員名義提供協力， 先在東吳大學所發公聽會函文上蓋印國會辦公室的橫條章，轉送經濟部，2019年12月16日時親自致電時任經濟部長沈榮津，要求派官員出席公聽會，以施壓經濟部可撤銷太流公司的增資登記。

事後的2020年1月9日，李恆隆透過公司出納賄賂陳超明100萬元，也賄賂居間聯繫的梁文一50萬元，不過，陳超明、梁文一自始都否認收賄。