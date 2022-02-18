快訊

直播／台南出現小學生確診首例 指揮中心下午2時記者會

余苑綺恐剩2個月壽命！李亞萍暴哭：全家人都被擊垮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

方陣砲裝運廠商在海軍左營基地拍照打卡 遭判1年

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄黃姓男子為海軍戰鬥系統裝箱運送工程的廠商，因公進入左營基地時，過程中，黃男用手機在管制區拍照，事後將照片設為公開並PO上臉書並打卡，明顯違反要塞堡壘地帶法，遭依法函送。事後黃男深表悔悟，經審理，地方法院審理，將他依要塞堡壘地帶法處1年有期徒，緩刑3年。

判決指出，黃男為海軍戰鬥系統工廠方陣砲裝箱運送工程的廠商，去年3月18日上午9 時30分許，經要塞司令審查合格，得以進出管制區內施工，他明知海軍左營基地係國防部依要塞堡壘地帶法公告的「高雄市左營軍港要塞管制區」，禁止攝影與測繪，竟然在當天中午12時27分許，持手機拍攝該管制區。

事後黃男將拍攝的照片，公開張貼於個人臉書網站，並標註海軍左營基地的地點及文字敘述，供不特定網友於臉書網站瀏覽，此舉影響影響國防安全，遭依法移送，依據黃男臉書個人頁面資料、公開張貼的貼文及照片截圖、簽立的切結書認定犯行，後由檢方起訴。

偵、審程序時，黃男皆坦承犯行，且深表悔悟，地院審酌，因他法治觀念不佳所致，信無再犯之虞，且日後會重視法律規範秩序及國防安全。

經審理，地院將黃男依要塞堡壘地帶法第九條第一項之非法偵察罪，處1年有期徒，緩刑3年，並在判決確定一年內，向公庫支付10萬元，全案可上訴。

海軍戰鬥系統裝箱運送工程的廠商，進入海軍左營基地拍照打卡遭判刑。記者陳弘逸／攝影
海軍戰鬥系統裝箱運送工程的廠商，進入海軍左營基地拍照打卡遭判刑。記者陳弘逸／攝影

海軍

延伸閱讀

美售我海基魚叉飛彈檢修案 金額調整為11億1268萬餘元

冬奧「滑雪女神」衣寬鬆遭判失格當場淚崩　高顏值被起底還曾入選「最美運動員」

陸戰隊員疑在美高喊這句口令被認出身份 海軍不評論

參加美國「海豹部隊」選拔 1學員撐完「地獄周」後死亡

相關新聞

老師暴怒抓小一男童甩鐵櫃 檢痛批拙劣身教起訴求重刑

桃園某國小曾姓女老師僅因班上1名小學一年級男童頑皮不聽話，竟當全班面抓他衣領，整個人拉起甩向後方鐵櫃害他受傷，犯後在校內...

前資政徐立德要和小他35歲妻離婚 最高法院確定准了

總統府前資政徐立德與小他35歲女音樂家陳怡伶結婚，開啟人生第二春，但再婚後第三年，徐以兩人價值觀差異為由訴請離婚，一審判...

台南六甲農會與碾米廠盜賣公糧 總幹事遭收押

農糧署南區分署日前稽查公糧倉庫管理時發現，台南市六甲農會所屬倉庫疑有擅自挪動公糧致短虧，南檢自去年底起陸續發動五波，合計...

大一女闖紅燈撞傷婦人 副教授為她求情獲緩刑

台中市洪姓大一女學生，前年騎機車闖紅燈，撞傷也騎機車的吳女，致吳女多處受傷，洪女案發後向警自首，一審依過失傷害罪將洪女判...

高雄男酒測前心虛雙手合十祈禱別超標 酒測值1.04毫克

高雄鍾姓男子酒後駕車返家，路上闖紅燈被警察盤查，在酒測前鍾男竟雙手合十祈禱酒測值不超標，結果發現他酒測值每公升1.04毫...

台東男子遭警取締比「中指 」判拘役30天罰3萬5千元

台東一名劉姓男子開車違停遭員警開單取締，未料，劉離去時竟朝員警比出「中指」，員警當場攔停逮捕，詢問後依侮辱公務員罪法辦。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。