方陣砲裝運廠商在海軍左營基地拍照打卡 遭判1年

高雄黃姓男子為海軍戰鬥系統裝箱運送工程的廠商，因公進入左營基地時，過程中，黃男用手機在管制區拍照，事後將照片設為公開並PO上臉書並打卡，明顯違反要塞堡壘地帶法，遭依法函送。事後黃男深表悔悟，經審理，地方法院審理，將他依要塞堡壘地帶法處1年有期徒，緩刑3年。

判決指出，黃男為海軍戰鬥系統工廠方陣砲裝箱運送工程的廠商，去年3月18日上午9 時30分許，經要塞司令審查合格，得以進出管制區內施工，他明知海軍左營基地係國防部依要塞堡壘地帶法公告的「高雄市左營軍港要塞管制區」，禁止攝影與測繪，竟然在當天中午12時27分許，持手機拍攝該管制區。

事後黃男將拍攝的照片，公開張貼於個人臉書網站，並標註海軍左營基地的地點及文字敘述，供不特定網友於臉書網站瀏覽，此舉影響影響國防安全，遭依法移送，依據黃男臉書個人頁面資料、公開張貼的貼文及照片截圖、簽立的切結書認定犯行，後由檢方起訴。

偵、審程序時，黃男皆坦承犯行，且深表悔悟，地院審酌，因他法治觀念不佳所致，信無再犯之虞，且日後會重視法律規範秩序及國防安全。