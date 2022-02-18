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台大醫療合作夥伴丰偉環保涉吸金 董座漏夜偵訊
丰偉環保科技被控對外吹噓公司前景，以虛偽繳足股款之證明，辦理公司增資登記，利用吸金手法以股票換鈔票，不法獲利3億元，涉及證券詐欺罪；調查局新北市調查處昨天搜索約談董事長許經運、董事許勝州等8人到案，許經運、許勝州今晨移送台北地檢署漏夜偵訊，全案依違反證券交易法罪偵辦。
據調查，許經運等人於2020年11月間，向金主借資3億元，在台中龍井區成立丰偉環保公司，吹噓丰偉公司前景可期，投資獲利頗豐，發行1180多萬股，製作不實內容之投資評估報告，對外吸金3億餘元。
丰偉環保科技號稱採高溫高壓滅菌方式，將醫療廢棄物病毒細菌完全殺光，再將塑膠粉碎後回收再利用，製成工業用製品，成功打造三贏局面，成為榮總體系、台大體系、中國醫藥附設醫院體系、光田醫院體系及衛福部部立醫院等醫療院所指定合作夥伴。
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