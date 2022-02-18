台大醫療合作夥伴丰偉環保涉吸金 董座漏夜偵訊

丰偉環保科技董事長許經運。記者張宏業／攝影 丰偉環保科技被控對外吹噓公司前景，以虛偽繳足股款之證明，辦理公司增資登記，利用吸金手法以股票換鈔票，不法獲利3億元，涉及證券詐欺罪；調查局新北市調查處昨天搜索約談董事長許經運、董事許勝州等8人到案，許經運、許勝州今晨移送台北地檢署漏夜偵訊，全案依違反證券交易法罪偵辦。

據調查，許經運等人於2020年11月間，向金主借資3億元，在台中龍井區成立丰偉環保公司，吹噓丰偉公司前景可期，投資獲利頗豐，發行1180多萬股，製作不實內容之投資評估報告，對外吸金3億餘元。