大一女闖紅燈撞傷婦人 副教授為她求情獲緩刑

台中市洪姓大一女學生，前年騎機車闖紅燈，撞傷也騎機車的吳女，致吳女多處受傷，洪女案發後向警自首，一審依過失傷害罪將洪女判刑6月，她不服上訴，台中高分院審理時，洪女就讀學校的王姓副教授寫信向二審求情，請法官給她自新的機會，二審合議庭宣告緩刑2年，以啟自新，並向吳女支付新台幣50萬元。不得上訴。

二審參酌吳女所受損害程度、洪女目前履行意願及能力可一次給付50萬元，且洪女年僅19歲，現就讀大學，所讀大學的王姓副教授書立信函請求給予自新機會，因此二審認以暫不執行為適當，遂宣告緩刑2年，以啟自新。

判決書指出，洪女於2020年5月31日晚間，騎機車沿台中市向上路由西往東方向行駛，行經該路段與自立路交岔路口前時，即貿然闖越紅燈往前行駛，適吳女騎機車沿自立路由北往南方向行駛至交岔路口，洪女見狀煞避不及，所騎乘機車前車頭與吳女所騎乘機車右側車身發生碰撞，雙方均人車倒地。

吳女因而受有右側肺挫傷、右側橈骨閉鎖性骨折、右側第4567肋骨閉鎖性骨折、右側肘關節脫臼、右側髖部挫傷、右側膝部挫傷等多處傷害。洪女肇事後，在有偵查犯罪職權機關或公務員發現其犯行前，即向據報到場處理員警表明為肇事車輛駕駛，自首接受裁判。一審將洪女判刑6月，得易科罰金。洪女不服上訴二審。

二審合議庭認一審判決認事用法並無違誤，量刑妥適，認為洪女上訴無理由，予以駁回。

但法官考量，洪女事後坦承犯行，並表達歉意及和解意願，惟因雙方就賠償金額未有共識而無法調解成立，吳女於原審所提附帶民事訴訟請求162萬元，洪女及她的父親於二審陳明已由保險公司給付強制險20萬元，另提出面額各30萬元、20萬元的本票，願意先行賠償吳女。

惟此無法達成和解的結果，屬於民事賠償責任範疇，自不宜僅因民事責任未能處理完善，即認洪女罪無可恕，諒其經此偵、審程序及科刑判決後，理應知所警惕而無再犯之虞，且若以緩刑附條件方式適度彌補告訴人所受之損害，應得以稍減雙方權利義務衝突狀態。

雖然吳女於一審不同意給予洪女緩刑機會，但二審斟酌洪女提出賠償金額含強制險約有70萬元，已近告訴人請求賠償金額的一半，如能先行給付吳女（待民事判決確定損害賠償金額後予以扣除），亦能緩解吳女所受損害。

二審參酌吳女所受損害程度、洪女目前履行意願及能力可一次給付50萬元，且洪女年僅19歲，現就讀大學，所讀大學的王姓副教授書立信函請求給予自新機會，因此二審認以暫不執行為適當，遂宣告緩刑2年，以啟自新。不得上訴。