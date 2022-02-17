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基隆前議員韓良圻涉詐領助理費889萬元起訴 100萬交保
基隆市5連霸前議員韓良圻涉嫌詐領助理費案，基隆地檢署今天偵結依違反貪汙治罪條例起訴，不法所得889萬元，建商索賄部分，因證據不足，不起訴。全案下午移審地院，法院召開接押庭，傍晚5點半諭知韓良圻100萬元交保。韓良圻交保後說，收押期間都不能回診，天冷要去看醫生。
韓良圻今天偵結起訴後，全案下午移審地院，法院召開接押庭，傍晚5點半諭知韓良圻100萬元交保。韓世昱約半小時後帶來100萬元，替父親辦妥交保手續。韓良圻獲交保後說，他收押時無法定期回診，血液循環不好發冷，要快點去看醫生，謝謝大家的關心。
韓良圻被控利用人頭謊稱助理，自98至108年間涉嫌詐領助理費案，基隆地檢署今天偵結依違反貪汙治罪條例起訴，不法所得889萬元；至於建商索賄部分，因證據不足，韓良圻和現任議員兒子韓世昱父子兩人都獲不起訴。
韓世昱今天在臉書回應，很感謝司法還給他清白，沒有被起訴，他此時內心有如高山僻靜、深海沉世，很不解也很不捨難過的是為何家父依然未獲清白，助理法規定義與制度的不完善，怎能歸咎入罪無辜認真、善良、清廉又高票連任5的好民代，他堅信最終司法一定會還給家父清白。
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