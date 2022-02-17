屏東佳冬鄉長罹癌病逝 貪汙、彈劾、懲戒案也結案

65歲、連任兩屆的屏東縣佳冬鄉長龔日光，去年被查出辦理鄉內工程收受廠商數百萬元賄款，所涉貪汙案由屏東地院審理中，還被監察院彈劾，另移請懲戒法院審理；前年就醫檢查發現罹癌的他，鮮少在公共場合露面，家屬證實在前天病逝；因所剩任期不到1年，縣府正討論代理鄉長人選。

曾任佳冬鄉民代表、鄉代會副主和主席的龔日光， 2018年雖為國民黨員，他不願代表藍營參選，而是以無黨籍競選連任，也順利當選；龔在任內涉及的向廠商索賄貪汙案，監察院去年以全票通過彈劾，並移請懲戒法院審理，目前任期剩不到1年，不會進行補選，縣府民政處表示會盡快指派代理人選，年底大選是重點工作。