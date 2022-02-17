解凍張榮發基金會債權付中山獎學金 判國民黨敗訴理由

黨產會認定國民黨永豐銀帳戶內財產為不當黨產而凍結，國民黨向黨產會申請許可，要以張榮發基金會尚未支付給國民黨的1億元，及中投股權支付中山獎學金1690萬元遭拒，提告救濟。台北高等行政法院去年判國民黨敗訴，案經上訴，最高行政法院今駁回確定。

國民黨為發放中山獎學金，向黨產會申請解凍1690萬元，黨產會認為解凍必須符合公益目的，經審查後，於民國2018年4月間表示，考量中山獎學金僅限黨員申請，且獲獎後必須履行黨員義務，與公益要求不符，不同意申請。

國民黨提出申復，申復理由列舉中山獎學金不僅造福國民黨員，還包括民進黨前黨主席許信良等人士，顯見獎學金的設立是為增進公益，但仍遭黨產會決議駁回。國民黨不服提起行政訴訟，請求法院命黨產會准許申請。

一審於2021年1月28日認為原處分無誤，判國民黨敗訴。案經上訴，最高行表示，依照留學報名簡則及中山獎學金契約書等，可知中山獎學金僅限具有國民黨黨籍者始得報考，錄取者於留學期滿返國服務後，必須履行黨員義務，支持政策與理念。

且如於國外留學期間或於返國服務後，有主動退黨、違反黨章經國民黨撤銷或開除黨籍等情形，應償還所領全部獎學金。且就契約書的約定，國民黨發放中山獎學金目的，是為配合其自身發展需求。

原判決就此認定不符合「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第9條第1項正當理由及許可要件辦法」第2條各款所定情形均不相符，也非為追求或促進超越其政黨本身以外的公共利益。