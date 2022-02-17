控警未出示證件逮捕涉私行拘禁 通緝犯父被法官狠打臉

新北市一名詐欺慣犯林昱辰因冒用議員主任等詐騙遭地檢署通緝，2019年初由永和警方逮捕；其父卻在同年8月召開記者會，指控警方違法逮人，並向新北地方法院提出自訴，認為警方將他依妨害公務移送涉及私行拘禁等。合議庭審理後，發現警方逮捕時有表明警察且欲出示證件，但林父仍不斷拉扯警察，已有涉及妨害公務的嫌疑，警方作為合法，諭知無罪。

林昱辰因冒用議員主任、廣告公司主管、電視台記者等身分向多家廠商詐騙，遭到地檢署發布4條通緝，2019年初，警方接獲線報指出林嫌會出現在自家大樓大廳接受媒體採訪便上門逮人。因警方在逮捕林昱辰時，遭其父不斷拉扯，警方事後一併將林父依妨害公務等罪嫌移送新北地檢署。

同年8月，林父在自家大樓大廳召開記者會，並向法院提出自訴，指出警方未取得合法搜索票，違法取得大樓磁扣後進入大樓大廳進行搜索逮人，稱他事前未收到任何通知，根本不知道自己兒子已成通緝犯，且當時他們社區與隔壁建商有衝突，他看到警方逮人，以為是隔壁建商派黑衣人要找麻煩，才會阻止警方逮捕兒子，強調警方未表明身分，又將他依妨害公務、傷害罪嫌移送，經檢方不起訴處分確定，因此涉及誣告、私行拘禁與強制罪嫌。

被告員警反駁，指稱他們追到林昱辰後就壓制逮捕，但因林身形高壯難以壓制，便大喊打110，並喊叫「我們是警察」，要林蹲下讓他們出示證件，但林一直反抗，而林父更在後方拉扯他們肩膀，才會以妨害公務現行犯將林父逮捕。

合議庭審理時，發現員警是以社區保全人員提供的磁扣進入社區，並在公共空間處逮捕林昱辰，並無違法，與林父認知需有搜索票有誤，另員警雖穿著便服，但因林為通緝犯，員警穿著便服有其必要性，且在逮捕林昱辰過程中，員警不斷告知對方自己是警察，要求林蹲下讓他們出示證件，林父也坦承「有聽到員警說他們是警察」等，但仍不斷拉扯員警，導致員警無暇出示證件。