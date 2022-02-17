中市議員冉齡軒詐助理費 法官訊後裁定將她羈押

國民黨籍台中市議員冉齡軒疑「以少報多」涉嫌詐領助理費，檢察官前天兵分多路展開搜索及傳訊，察官訊至今天凌晨，認定冉齡軒涉嫌貪瀆重大，向台中地院聲請羈押禁見，由法官傍晚開羈押庭審理，訊後以冉涉嫌貪瀆重大，所犯是5年以上重罪，有逃亡串證之虞，裁定將冉齡軒羈押。

台中地院行政庭長林源森表示，法官訊問後認為冉齡軒涉犯貪污治罪條例第5條第1項的罪之犯罪嫌疑重大，且所犯為最輕本刑為五年以上有期徒刑之罪，有相當理由認為有逃亡、串證之虞，且有羈押之必要，准檢察官之聲請裁定羈押，但未禁見。

中檢表示，市議員冉齡軒疑「以少報多」詐領助理費，檢察官指揮調查員昨兵分多路前往台中市新社、東勢區搜索及傳訊，查扣電腦帳冊等物，帶回冉議員及她的丈夫邱男等23人，其中13人列為被告，10人列為證人。

檢察官訊至今天凌晨4時，認為冉齡軒涉犯貪污治罪條例第5條利用職務上機會詐取財物罪嫌重大，所犯為最輕本刑5年以上重罪，有事實足認有勾串共犯及逃亡之虞，認有羈押原因及必要性，向法院聲請羈押禁見。另冉的丈夫邱男以5萬元交保，餘請回。