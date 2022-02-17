環團提告撤銷「觀塘工業區海岸利用許可」敗訴理由出爐
為保護大潭藻礁生態環境，環保團體台灣蠻野心足生態協會、搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政等7人提告，主張本案開發對氣候變遷影響考量不足，請求撤銷內政部核發的「觀塘工業區海岸利用許可」。台北高等行政法院認為原處分無誤，今判環團敗訴，可上訴。
內政部核發「觀塘工業區海岸利用許可」給中油公司，但開發基地距「桃園觀新藻礁生態系野生動物保護區」不到五公里，台灣蠻野心足生態協會及潘政忠、葉斯桂等7人，2018年11月向法院提告，請求依違反海岸管理法撤銷原處分。
環團律師團主張，觀塘工業區預定地位於「自然海岸」，許可開發將造成自然海岸減少、藻礁生態系棲地及環境完整性遭破壞，無疑是違反該法「確保自然海岸零損失」、「優先保護自然海岸」、「保育珊瑚礁、藻礁、河口等敏感地區」等規定。
依據海岸管理法規定，「對海岸生態環境衝擊，採取避免或減輕的有效措施」、「以最小需用為原則」，內政部核發許可開發面積為95.4公頃，但觀塘工業區的開發計畫一路從232公頃縮減至23公頃，可見三接應有其他影響較小的替代方案。
訴訟期間，內政部主張，原處分並無違誤；中油代表庭後受訪則說，尊重環團的主張與立場，強調當初符合法令規定，才取得相關的許可證照。
法院表示，葉斯桂、彭玉麟、戴兆華為本件適格當事人，其他原告不適格。此外，海岸管理審議會的組織及程序合法，海審會就海岸保護等相關議題業經專業審查委員充分考量與判斷，原處分作成無違誤。
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