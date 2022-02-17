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不滿NCC收回兩頻率提告 法院判中廣敗訴確定

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）通過中廣配合「遏制匪播」政策使用的音樂網及寶島網頻率的換照許可，並附加保留廢止權等附款，要求通知繳回頻率時，中廣應配合停止播送且無條件繳回，不得請求補償。中廣不服提告，台北高等行政法院更一審判中廣敗訴，案經上訴，最高行政法院今駁回確定。

2016年12月5日，ＮＣＣ核准通過客家委員會及原住民族文化事業基金會籌設廣播事業頻率指配申請案，核配中廣寶島網、音樂網頻率給客委會及原文會使用，並要求中廣在2016年3月1日起停止使用，繳回兩網頻率。

中廣不服原處分，提告救濟。台北高等行政法院認為附款剝奪補償請求權，侵害憲法保障的訴訟權，屬裁量權濫用，撤銷原處分關於核配音樂網、寶島網使用頻率部分及附款部分，且2015年12月30日的換照申請案，應依本判決法律見解作成決定。

案經上訴，最高行政法院認為，附款部分，一審判決理由並無違誤，但就ＮＣＣ在廣播執照換發申請裁量權部分，判決理由不備、調查不足，廢棄原判決，發回北高行更審。

北高行更一審指出，ＮＣＣ針對中廣的申請，作成附加附款的原處分，其認定事實及適用法律，均無違誤，判決中廣敗訴。中廣不服再上訴，請求法院命NCC應作成無附款的許可換照處分，及確認原處分違法。

最高行認為，ＮＣＣ作成原處分後，已於2016年12月5日發函廢止核准中廣使用該頻率，並發函將頻率核配予原文會及客委會使用。客委會及原文會已建置完成客家台及原民台，開台播音及製播節目。

客委會及原文會獲配頻率後，如無消極事由，ＮＣＣ並無權限收回，否則將對公益造成重大危害，原處分因ＮＣＣ執行附款，而無回復原狀的可能，因此提起課予義務訴訟，已無法達成其獲得無附款許可換照處分的目的，而欠缺權利保護必要，應予駁回。

最高行指出，電波頻率本為國家所有，頻率既然是因「遏制匪播」政策而核配予，則當政策終止後，原核配頻率的目的已不存在，NCC即有收回頻率的權力，中廣也負有繳回的義務，原處分附加附款並未侵害中廣的信賴利益。

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）通過中廣配合「遏制匪播」政策使用的音樂網及寶島網頻率的換照許可，並附加保留廢止權等附款，要求通知繳回頻率時，中廣應配合停止播送且無條件繳回，不得請求補償。中廣不服提告，台北高等行政法院更一審判中廣敗訴，案經上訴，最高行政法院今駁回確定。圖／本報資料照。
國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）通過中廣配合「遏制匪播」政策使用的音樂網及寶島網頻率的換照許可，並附加保留廢止權等附款，要求通知繳回頻率時，中廣應配合停止播送且無條件繳回，不得請求補償。中廣不服提告，台北高等行政法院更一審判中廣敗訴，案經上訴，最高行政法院今駁回確定。圖／本報資料照。

中廣 客委會 NCC

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